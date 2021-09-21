Boyner ve ONLY'den modaya çevre dostu yaklaşım

Boyner, ONLY ile yeni bir iş birliğine imza atarak, geri dönüştürülmüş ve organik ürünlerden oluşan koleksiyonunu mağazalarında ve boyner.com.tr'de satışa sundu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, sürdürülebilirlik, moda dünyasında her geçen gün daha çok ekolojik ve doğa dostu koleksiyonların sayısı artıyor. Boyner, yaşama değer katan doğa dostu iş birliklerine imza atmaya devam ediyor.

Bu kapsamda, ONLY'nin Boyner için hazırladığı doğa dostu koleksiyon "Başka gezegen yok, Geri Dönüşüm dünyayı kurtarır" mottosuyla Boyner mağazaları ve boyner.com.tr'de yerini aldı.

ONLY'nin Better Cotton kullanarak hayata geçirdiği kapsül koleksiyonda kadınlar için bisiklet yaka, fermuarlı ve şapkalı sweatshirt'ler ve sweat pantolonlar yer alıyor.

Boyner mağazalarından ve boyner.com.tr'den satın alınan her ONLY ürünü için #ecoDrone aracılığıyla bir tohum topu doğayla buluşuyor.

Boyner mağazalarından yapılacak alışverişlerde müşteriler, telefonlarına gelen SMS ile tohum topu atışının nerede, ne zaman ve nasıl yapıldığı hakkında detaylı bilgiye erişebilirken, alandan son güncel fotoğrafları görüntüleyebiliyor.

ONLY'nin Boyner'e özel hazırladığı koleksiyondaki parçalar 139,99TL'den başlayan fiyatlarla doğa dostu modaseverlerin beğenisine sunuluyor.