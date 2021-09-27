Böyle vicdansızlık görülmedi, martının ayaklarını kesip doğaya saldılar - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Böyle vicdansızlık görülmedi, martının ayaklarını kesip doğaya saldılar

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Böyle vicdansızlık görülmedi, martının ayaklarını kesip doğaya saldılar

Arnavutköy'de kimliği belirsiz kişi ya da kişiler bir martının ayaklarını keserek doğaya saldılar.

Arnavutköy'de kimliği belirsiz kişi ya da kişiler bir martının ayaklarını keserek doğaya saldılar. Ayağı kesilmiş şekilde çayırlık alanda duran martıya sahip çıkan Ahmet Karakaya, 'bu nasıl vicdansızlık' diyerek tepki gösterdi.

Geçtiğimiz günlerde Arnavutköy İmrahor Mahallesi'nde bulunan evinin etrafında ayakta durmakta zorluk çeken bir martıyı gören Ahmet Karakaya, martının yanında gittiğinde ayaklarının kesildiğini fark etti. Martının halini gören Karakaya, ayakları kesilmiş martıyı evine alarak beslemeye başladı.

"AYAKLARI KESİLMİŞ NE UÇABİLİYOR NE YÜRÜYEBİLİYOR"

Ayağı kesik olan martıya bakan Ahmet Karakaya, "İşten gelirken yolda gördüm baktım uçamıyor. Arkasından gittim baktım ayakları kesik. Aldım eve getirdim. Bu nasıl vicdansızlık bilmiyorum ama ayaklarını kesip böyle bırakmışlar. Hayvan iki gündür bende. Elimden geldiğince yemini ve suyunu vermeye çalışıyorum ama bilmiyorum. Ayakları kesilmiş ne uçabiliyor ne yürüyebiliyor Bu gerçekten vicdansızlık. Hayvan ısırığı değil bu, hayvan ısırsa bir tarafı çok bir tarafı az kopardı ama bunun iki tarafı da eşit kesilmiş. Burası sulak bir alan olduğu için kuş türleri çok sık oluyor burada. Belediyeyi aradık gelip alacaklar herhalde. Tedavi etmeye çalıştım ama yanlış bir şey yaparım diye de korkuyorum o yüzden ekiplere teslim edeceğim tabii ki" ifadelerini kullandı.

(Batuhan Toprak/İHA)

Böyle vicdansızlık görülmedi, martının ayaklarını kesip doğaya saldılar

Böyle vicdansızlık görülmedi, martının ayaklarını kesip doğaya saldılar

Böyle vicdansızlık görülmedi, martının ayaklarını kesip doğaya saldılar

Böyle vicdansızlık görülmedi, martının ayaklarını kesip doğaya saldılar

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Nuri Muharrem İnce Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Nuri Ersoy
Magazin Tarkan Derya Uluğ Özge Özpirinçci
Spor Mario Balotelli Müge Anlı Valentin Rosier Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Boris Johnson
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Böyle vicdansızlık görülmedi, martının ayaklarını kesip doğaya saldılar - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.09.2021 11:07:42. #1.17#