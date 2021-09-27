Böyle vicdansızlık görülmedi, martının ayaklarını kesip doğaya saldılar

Arnavutköy'de kimliği belirsiz kişi ya da kişiler bir martının ayaklarını keserek doğaya saldılar. Ayağı kesilmiş şekilde çayırlık alanda duran martıya sahip çıkan Ahmet Karakaya, 'bu nasıl vicdansızlık' diyerek tepki gösterdi.

Geçtiğimiz günlerde Arnavutköy İmrahor Mahallesi'nde bulunan evinin etrafında ayakta durmakta zorluk çeken bir martıyı gören Ahmet Karakaya, martının yanında gittiğinde ayaklarının kesildiğini fark etti. Martının halini gören Karakaya, ayakları kesilmiş martıyı evine alarak beslemeye başladı.

"AYAKLARI KESİLMİŞ NE UÇABİLİYOR NE YÜRÜYEBİLİYOR"

Ayağı kesik olan martıya bakan Ahmet Karakaya, "İşten gelirken yolda gördüm baktım uçamıyor. Arkasından gittim baktım ayakları kesik. Aldım eve getirdim. Bu nasıl vicdansızlık bilmiyorum ama ayaklarını kesip böyle bırakmışlar. Hayvan iki gündür bende. Elimden geldiğince yemini ve suyunu vermeye çalışıyorum ama bilmiyorum. Ayakları kesilmiş ne uçabiliyor ne yürüyebiliyor Bu gerçekten vicdansızlık. Hayvan ısırığı değil bu, hayvan ısırsa bir tarafı çok bir tarafı az kopardı ama bunun iki tarafı da eşit kesilmiş. Burası sulak bir alan olduğu için kuş türleri çok sık oluyor burada. Belediyeyi aradık gelip alacaklar herhalde. Tedavi etmeye çalıştım ama yanlış bir şey yaparım diye de korkuyorum o yüzden ekiplere teslim edeceğim tabii ki" ifadelerini kullandı.

(Batuhan Toprak/İHA)