Böyle vefa görülmedi! Kızlarına Kobe Bryant'ın rahmetli kızı Gianna'nın ismini verdiler

Dünyaca ünlü İspanyol basketbolcu Pau Gasol ve eşi Catherine Gasol, bebeklerinin adının Elisabet Gianna olacağını açıkladılar. Lakers'ın efsane ismi Kobe Bryant'ın helikopter kazasında kendisi ile birlikte vefat eden kızı Gianna'dan esinlenen Gasol ailesi onun hatırasını yaşatmak için alkış toplayan bir isim tercih etti.

'ÇOK ANLAMLI BİR İSİM'

Pau Gasol, kişisel sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Miniğimiz sonunda geldi! Sağlıklı bir şekilde doğum gerçekleşti ve daha mutlu olamazdık! Elisabet Gianna Gasol… Çok güzel kızımız için çok anlamlı bir isim."



















Kaynak: Snob Magazin