Böyle sapkınlık yok! Evlerine güvenlik kamerası taktığı kadınların cinsel ilişki görüntülerini izledi
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Böyle sapkınlık yok! Evlerine güvenlik kamerası taktığı kadınların cinsel ilişki görüntülerini izledi

24.01.2021 10:04 | Son Güncelleme: 24.01.2021 10:15
Böyle sapkınlık yok! Evlerine güvenlik kamerası taktığı kadınların cinsel ilişki görüntülerini izledi

Amerika Dallas'ta ev ve işyerlerine güvenlik kamerası yerleştiren Telesforo Aviles, evlerine güvenlik kamerası taktığı kadınlardan çekici bulduklarının görüntülerini bilgisayarına yönlendirdi. Sapık adam, kadınları çıplak bir şekilde ve cinsel ilişkiye girdikleri sırada canlı olarak izledi.

Aviles'in dört buçuk yıl içinde 200 kadını 9.600 kez izlediği belirtildi.

Böyle sapkınlık yok! Evlerine güvenlik kamerası taktığı kadınların cinsel ilişki görüntülerini izledi

Polis, Aviles'in kadınları güvenlik kamera sistemini test etmek için giriş izni alarak kandırdığını söyledi.

Böyle sapkınlık yok! Evlerine güvenlik kamerası taktığı kadınların cinsel ilişki görüntülerini izledi

Olayın ortaya çıkmasından sonra kadınların çoğu şirketten davacı oldu.

Böyle sapkınlık yok! Evlerine güvenlik kamerası taktığı kadınların cinsel ilişki görüntülerini izledi

Şirket ise Aviles'in gerekli cezayı alması için FBI ve diğer yetkililer ile çalışmaya başladı. Suçlu bulunması durumunda Aviles en az beş yıl hapis cezası alacak.

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