Böyle kaza görülmedi! Şoförün fark etmediği kadın, tırın altında kalmaktan mucize şekilde kurtuldu

İngiltere'de, daha önce yaşanmamış türde bir kaza meydana geldi. Tır şoförünün fark etmediği kadın, tırın hareket ettiğinin farkına varmasının ardından öne hamle yaparak, tırın altında kalmaktan kurtuldu.

İngiltere Batı Yorkshire'deki bir caddede akılalmaz bir kaza meydana geldi. Orta yaşlardaki kadın, yolun karşısına geçmek istediği sırada, sağına ve soluna bakmak için tırın önünde durdu. Fakat aksilik, kadının hiç beklemediği yerden geldi.

ÜZERİNE SÜRMEYE BAŞLADI

Tır şoförü, önündeki kadını fark etmeyerek aracını hareket ettirdi. Bu sırada tırın üzerine geldiğini gören kadın da hemen kendini öne atarak, hızla ilerlemeye başladı. Tır şoförünün gaza basmaması, kadının hayatta kalmasını sağladı.

ÖNE ATLAYINCA FARKINA VARDI

Şoförün yavaş hareketlerinin ardından hızını artıran kadın, görülebileceği bir noktaya geldi. Kadının öne atlamasının ardından yaşananların farkına varan tır şoförü hemen frene bastı. Bu sayede, olası bir facianın da önüne geçilmiş oldu.

SANİYE SANİYE KAYITLARA YANSIDI

Diğer yandan akılalmaz kaza, saniye saniye güvenlik kayıtlarına da yansıdı. Kayıtlarda kadının sakin tavrı dikkat çekerken, kazanın meydana geliş biçiminin farklı olması ve mucize bir kurtuluş yaşanması, olayın dış basında geniş yankı uyandırmasına neden oldu.