ABD, yetenekli bizon avcısı arıyor! Bölgedeki 600 bizon sayısı 200'e düşürülecek
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ABD, yetenekli bizon avcısı arıyor! Bölgedeki 600 bizon sayısı 200'e düşürülecek

ABD, yetenekli bizon avcısı arıyor! Bölgedeki 600 bizon sayısı 200'e düşürülecek
Haberler.com / Merve Tokaz - Haberler | Dünya

Arizona bölgesindeki ekolojik dengeyi korumak için harekete geçen ABD Milli Park Hizmeti, Büyük Kanyon'daki yüzlerce bizonu öldürecek gönüllüler arıyor. Çalışmayla bölgedeki yaklaşık 600 bizon sayısının 200'e düşürülmesi planlanıyor.

ABD Milli Park Hizmeti (NPS), Büyük Kanyon Ulusal Parkı'ndaki North Rim bölgesinde bulunan bizon sürülerinin sayısını düşürerek bölgedeki ekolojik dengenin korunması için kolları sıvadı.

SAYILARI 10 YIL İÇİNDE 1500'E YÜKSELECEK

Yapılan araştırmalara göre bizon sayısının önümüzdeki 10 yıl içinde 1500'e yükseleceği tahmin ediliyor. Bu nedenle çalışma kapsamında bölgedeki bizonların yaklaşık 3'te 2'sinin yani 600 bizondan 400'ünün öldürülmesi planlanıyor. Sürülerin azaltılmasına dair çalışmalar ABD Orman Servisi tarafından da destekleniyor.

Böyle iş ilanı ne görüldü ne duyuldu, ABD yetenekli bizon avcısı arıyor

YETENEKLİ GÖNÜLLÜLER ARANIYOR

NPS resmi Twitter adresinden yapılan duyuruda, "bizonları avlama konusunda yetenekli" gönüllüler arandığını belirtti. Başvurular 3-4 Mayıs arasında yapılacak ve 25 kişilik aday havuzundan görevi alacak 12 kişi kurayla belirlenecek. Av, bu sonbaharda 5 haftadan fazla sürecek.

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Merve Tokaz
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