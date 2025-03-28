Saraçhane eylemleri sırasında CHP lideri Özgür Özel'in duyurduğu boykot.com sitesine mahkeme kararıyla erişim engeli getirildi. boykotyap.com sitesie erişim engeli mi geldi?

BOYKOTYAP.COM SİTESİE ERİŞİM ENGELİ Mİ GELDİ?

Konu ile ilgili resmi açıklama yapılmazken bazı kullanıcıların siteye giriş yapabildiği de öğrenilse de Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliğinin 27 Mart 2025 tarihli ve 2025/4129 sayılı kararıyla erişime engellendiği iddiası sosyal medyada ve bazı haber sitelerinde yayılıyor.

Kullanıcılar siteye girdiğinde, şu sorun ile karşılaştı:

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