Boyalıca sakinlerine doğalgaz müjdesi
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Boyalıca sakinlerine doğalgaz müjdesi

- Boyalıca sakinlerine doğalgaz müjdesi Bursagaz, bütün Bursa'yı doğalgaz ile buluşturma çalışmalarına salgın döneminde de hummalı şekilde devam ediyor.

30.05.2020 16:13 | Son Güncelleme: 30.05.2020 16:17

- Boyalıca sakinlerine doğalgaz müjdesi

BURSA - Bursagaz, bütün Bursa'yı doğalgaz ile buluşturma çalışmalarına salgın döneminde de hummalı şekilde devam ediyor.

Türkiye'nin en büyük doğalgaz dağıtım şirketlerinden Bursagaz, İznik ilçesinin Boyalıca Mahallesine 3 ay içerisinde doğalgaz vermeyi hedefliyor. Salgın döneminde de çalışmalarına aralıksız devam eden ekipler, doğalgaz hatlarını döşüyor. Boyalıca Mahalle Muhtarı Hüseyin Mersin, kısa sürede mahallenin doğalgaz ile buluşacağını söyledi.

Boyalıca sakinlerine doğalgaz müjdesi

Kaynak: İHA

Manşet

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