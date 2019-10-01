Boyabat'ta güreş müsabakaları yapılacak

01.10.2019 11:14

Boyabat ilçesinde yağlı güreş müsabakaları yapılacak.

Belediye Başkanı Şefik Çakıcı, gazetecilere yaptığı açıklamada, pazar günü yapılacak güreşlere bütün ilçe halkının davetli olduğunu söyledi.

Müsabakalara 40 sporcunun katılacağını bildiren Çakıcı, şöyle konuştu:

"Hem ata sporumuz güreşe ilgiyi artırmak hem de ilçemizde bu spor dalını geliştirmek amacıyla her yıl düzenlediğimiz 'Boyabat Yağlı Pehlivan Güreşleri' pazar günü yapılacak. İlçe stadında yapılacak müsabakalara tüm halkımızı davet ediyorum. Ata sporumuza sahip çıkalım."

Kaynak: AA