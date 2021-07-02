Boyabat ilçesinde öğrenciler karne heyecanı yaşadı
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Boyabat ilçesinde öğrenciler karne heyecanı yaşadı

Boyabat ilçesinde öğrenciler karne heyecanı yaşadı
Anadolu Ajansı / Mahmut Coşkun - Haberler | Güncel

Boyabat ilçesinde öğrencilere karneleri dağıtıldı.

Boyabat ilçesinde öğrencilere karneleri dağıtıldı.

Fatih İlkokulu'nda düzenlenen törende Kaymakam Mehmet Nuri Çetin tarafından öğrencilere karneleri ile çeşitli hediyeler verildi.

Çetin, burada yaptığı konuşmada, öğrencilerin Kovid-19 salgını sürecinde uzun süredir evlerinde kaldığını söyledi.

Eğitim camiasına zor şartlara rağmen özverili çalışmalarından ötürü teşekkür eden Çetin, "Çocuklarımız önümüzdeki eğitim öğretim yılına aşılamalarla birlikte inşallah dinlenmiş olarak gelecekler. Devletimiz güçlüdür, pandemi sürecinde her alanda desteklerini sundu. İlçemizde şu anda hemen hemen vakaları sıfırladık. Son bir haftadır hiç vaka çıkmadı. Bu da bizi sevindiriyor. Devletimizin aldığı tedbirler ve aşılamalar sonucunda inşallah pandemi belasından kurtulmuş olacağız." dedi.

Karne dağıtım törenine Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Ceylan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Özkan ile okul müdürleri, öğretmenler ve veliler katıldı.

Boyabat ilçesinde öğrenciler karne heyecanı yaşadı
Boyabat ilçesinde öğrenciler karne heyecanı yaşadı
Boyabat ilçesinde öğrenciler karne heyecanı yaşadı
Boyabat ilçesinde öğrenciler karne heyecanı yaşadı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Coşkun

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