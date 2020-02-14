Boya imalathanesinde çıkan yangın kontrol altına alındı

14.02.2020 13:13 | Son Güncelleme: 14.02.2020 13:14

Gaziantep Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi'nde (KÜSGET) bulunan boya imalathanesinde çıkan ve çevre fabrikalara da sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından kontrol altına alındı.



Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Sanayi Mahallesi'nde bulunan KÜSGET Sanayi Sitesi 24 Nolu cadde üzerindeki boya imalathanesinde sabah saatlerinde çıkan ve kısa sürede fabrikayı saran yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının devam ettiği fabrikada yangının çıkış sebebi ile ilgili araştırmalar da sürüyor. Yangın çıkmasının ardından olay yerine intikal eden Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, kısa sürede yangını kontrol atlına alırken, yangın sırasında fabrikada kimsenin olmadığı öğrenildi.



Fabrikada çıkan yangın ile ilgili bilgi veren çevre esnaflarından Adem Toprak, "Yangının nasıl çıktığı konusunda bilgimiz yok ama sabah saatlerinde sesleri duyup karşıya fabrikaya bakınca alevleri gördük. Biz esnaf olarak iş yerlerimizdeki yangın tüpleri ile ilk müdahaleyi yaptık. Daha sonra da itfaiye ekipleri gelerek yangını söndürdü. Şuanda da soğutma çalışması yapıyorlar. Yangın sırasında fabrikada bir kişi vardı. Onun dışında kimse yoktu. O kişi de dışarıda kapının önünde oturuyordu, içeride değildi" diye konuştu.



Can kaybı yada yaralanan olmadığı fabrika yangınına, 18 itfaiye aracı ve 70 itfaiye görevlisi müdahale ederek kontrol altına aldı. Alevlerin başka imalathanelere sıçramaması için de çevrede güvenlik önlemleri alındı.



Öte yandan çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kaydedilen görüntülerde, yangının büyüklüğü, fabrikadan çıkan siyah dumanlar ile panik anları ise dikkat çekti. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA