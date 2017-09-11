Botaş'ın Revize Edileceği İddiası

AK Parti Hatay Milletvekili Hacı Bayram Türkoğlu, Dörtyol ilçesindeki Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ) İşletme Müdürlüğünün şefliğe dönüştürüleceği iddiasıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Dörtyol ilçesindeki BOTAŞ Müdürlüğünün şefliğe dönüştürüleceği iddiası gerçeği yansıtmamaktadır. Aksine, tesis kapasitesi arttırılarak 'FSRU terminali' adında hizmete devam edecektir." dedi.



Milletvekili Türkoğlu beraberinde Ceyhan BOTAŞ Bölge Müdürü Ahmet Ulutaş ile Dörtyol BOTAŞ Tesislerinde düzenlediği basın toplantısında, son günlerde basın ve sivil toplum kuruluşlarının BOTAŞ'ın şefliğe dönüştürüleceği iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirtti.



Söylentilerin aksine tesisin kapasite artıracağını vurgulayan Türkoğlu, şöyle konuştu:



"Dörtyol ilçesindeki BOTAŞ Müdürlüğünün şefliğe dönüştürüleceği iddiası gerçeği yansıtmamaktadır. Aksine, tesis kapasitesi arttırılarak 'FSRU terminali' adında hizmete devam edecektir. İmalatı devam eden LNG depolama ve yeniden gazlaştırma (FSRU) kısa bir süre sonra devreye alınacak ve böylece BOTAŞ'ın günlük kapasitesi 20 milyon metreküp olacak. İlave yatırımlarla birlikte LNG kapasitesi günlük 107 milyon metreküpe çıkacak. Bu yatırımlar ülkemizin enerji bakımından dünya pazarında önemli bir rol üstlenecek. İlçemize de bu kapasite arttırımının olumlu yansımaları olacaktır."



Ceyhan BOTAŞ Bölge Müdürü Ahmet Ulutaş da 50 yıl önce kurulmuş tesiste küçülmenin söz konusu olmayacağını aktararak, Dörtyol BOTAŞ Müdürlüğünün isminin "BOTAŞ Dörtyol FSRU Terminali" olarak değişmesinin mali ve idari birimlerin tesiste olması nedeniyle ilçeye etkisinin kat kat artacağını söyledi.



Milletvekili Türkoğlu ve Ulutaş, açıklamanın ardından sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin sorularını cevapladı.