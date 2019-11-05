Bostanlıspor Muay Thai'de şampiyon

05.11.2019 10:05

Karşıyaka ekibi bir şampiyonluk, 3 ikincilik, 3 üçüncülük kazanarak şampiyonaya damgasını vurdu!..

Bornova Hüseyin Öğütcen Spor Salonu'nda yapılan, İzmir, Manisa,Aydın, Uşak, Muğla, Afyon illerinden toplam 398 sporcunun katıldığı şampiyonada başarılı maçlar çıkaran Bostanlısporlu sporculardan Ahmet Fikret Belpınar, Alt Gençler 63,5 kiloda finalde rakibini navakt ederek şampiyonluğunu ilan etti.

Lisansı son anda yetişen ve ilk kez şampiyonaya katılan Can Sezgin Yıldızlar 50 kiloda, Atakhan Tezel Üst Gençler 67 Kiloda şampiyonluğu tecrübesizliği nedeniyle son anda kaybettiler ve ikinci oldular. Finale kadar başarılı maçlar çıkaran Veysel Dikmen de Üst Gençler 60 kiloda gümüş madalyada kalarak 2.lik kürsüsüne çıktı…

Bostanlısporlu sporculardan Abdülkerim Uzun minikler 40 kiloda, Doğukan Güney üst Gençler 71 kiloda, Şıh Berat Karadeniz Yıldızlar 42 kiloda üçüncü olarak şeref kürsüsünde yer alan Bostanlıspor'un diğer sporcuları oldu.

Baş antrenörlüğünü Aytaç Uyanıker'in yaptığı Bostanlıspor Muay Thai takımının Ege Bölge Şampiyonasında tüm sporcularının kürsüye çıkmasıyla mutlu olduklarını,7 madalya almasının büyük başarı kabul edildiğini belirten kulüp başkanı Avni Erboy, "Yedi sporcumuzla katıldık ve yedisi de aslanlar gibi mücadele ederek madalya kazandılar. Yedide yedi yaptık. Bu amatör bir spor kulübü için büyük başarı. Bu olanaklarla elde edilen tek kelime ile zaferdir. Hepsinin alınlarından öpüyoruz. Onlarla gurur duyuyoruz. Bu başarımızda Karşıyaka Halk Eğitim Merkezi'nin destekleri çok büyük. Başta Müdür Karşıyaka Halk Eğitim Müdürü Suat Korkmaz olmak üzere kurumdatüm emeği geçenlere, baş antrenörümüz Aytaç Uyanıker ve sporcularımıza sonsuz teşekkür ederiz" dedi.

Bostanlıspor Başkanı Avni Erboy, yeni hedefin Türkiye Şampiyonası olduğunu da sözlerine ekledi.

Kaynak: Bültenler