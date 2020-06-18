Bostanlıspor da oriyantiring branşı faaliyete geçti
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Bostanlıspor da oriyantiring branşı faaliyete geçti

Karşıyaka'da alternatif sporların adresi olan Bostanlıspor Gençlik Spor Kulübü, 29.su olan yeni branşı oriyantiring çalışmalarına başladı.

Bostanlıspor da oriyantiring branşı faaliyete geçti
18.06.2020 10:09 | Son Güncelleme: 18.06.2020 10:13

Antrenör ve milli sporcusu Büşra Altun yönetiminde yıldz-genç ve büyükler kadın erkek takımlarını kısa bir sürede oluşturan Bostanlıspor haftanın 3 günü Bornova Aşık Veysel Rekreasyon Alanı ve Yamanlar Dağındaki parkurlarını çalışma alanı olarak belirledi.

Bostanlıspor Başkanı Avni Erboy, "Karşıyaka'da günümüzün popüler sporlarının yanı sıra alternatif sporlarla gençleri tanıştırıp, bu sporları sevdiriyoruz. Ragbi, Beyzbol, softbol, hokey, sualtı ragbisi, korumalı futbol, paletli yüzme gibi Türkiye şampiyonlukları ve dereceleri aldığımız branşlarımızı şu anda tesis sıkıntısı nedeniyle askıya almak zorunda kaldık. Ancak tesis olmadan da açık alanda ve ormanlık bölgede yapılabilen oriyantirig sporunu benimseyip, korona virüs önlemleri kapsamındaki kısa sürede branşımızı Gençlik Spor İl Müdürlüğüne tescilini yaptırdık. Bu branşımızın danışmanlığını da camianın önemli ve saygın isimlerinden Cengiz Altun'un yapması için ikna ettik. Milli sporcu, Türkiye ve Balkan Birincisi olan Büşra Altun ile antrenör-sporcu olarak anlaştık. Kulübümüzde hem yarışacak hem de bize sporcu kazandıracak. Daha önceden belirlediğimiz sporcuları bünyemize dahil ettik. Bu şubemizin hayata geçirilmesinde Karşıyaka Halk Eğitim Müdürü Suat Korkmaz'ın katkısı büyük oldu. Her zaman kulübümüze her konuda destek olan Suat Korkmaz'a teşekkürü borç biliyoruz" dedi.

Erboy, organize edilecek ilk şampiyonaya da katılacaklarını, tüm hazırlıklarının bu hedefte olduğunu da sözlerine ekledi.

Oriyantirng nedir?

Ormanlık bir alanda ya da şehir içindeki bir bölgede, önceden yerleştirilmiş hedefleri harita yardımıyla en kısa sürede bulmanın hedeflendiği spordur.

Oryantiring, harita yardımı ile yön bulmayı içeren, zamana karşı yapılan bir spor. Farklı arazi koşullarında yapılabilse de, genellikle ormanlık arazide yapılması tercih edilmektedir.

Oryantiringde sporcular kendilerine verilen yarışma bölgesinin haritasında belirtilmiş hedeflere sırasıyla ve en kısa sürede ulaşmaya çalışırlar. Kontrol noktalarında turuncu-beyaz bayraklar bulunur. Yarışmacılar bayrağın yanındaki zımbayı ellerindeki fişe basarak kontrol noktasına ulaştıklarını kanıtlarlar. Bazı yarışmalarda zımba ve kontrol kartı yerine elektronik bir sistem de kullanılmaktadır. İki hedef arasında hangi yolu izleyeceğine yarışmacı kendi karar verir. Amaç hedefleri en kısa sürede tamamlamaktır. Tüm hedeflere ulaşamayanlar genellikle diskalifiye edilir. Yarışmacıların birbirini izlememesi için genellikle birkaç dakika arayla çıkış verilir. Yarışmacılar parkur boyunca karşılaşsalar dahi birbirlerini izlemeleri yasaktır.

Kaynak: Bültenler

Güncel Manşet

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