Bosnalı Sırp lider Dodik hastaneye kaldırıldı
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Bosnalı Sırp lider Dodik hastaneye kaldırıldı

21.12.2020 14:05 | Son Güncelleme: 21.12.2020 14:08
Bosnalı Sırp lider Dodik hastaneye kaldırıldı

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Milorad Dodik, zatürre sebebiyle Banja Luka şehrindeki üniversite hastanesinde tedavi altına alındı.

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Milorad Dodik, zatürre sebebiyle Banja Luka şehrindeki üniversite hastanesinde tedavi altına alındı.

Sırp Cumhuriyeti Radyo ve Televizyonunun (RTRS) haberinde, akciğerinin iki tarafında da enfeksiyon oluşan Sırp liderin dün gece geç saatte hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.

Dodik'in tedavisine başlandığı ve durumunun stabil olduğu belirtilen haberde, gün içerisinde hastaneden detaylı açıklama yapılacağı bildirildi.

Bu arada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastası ile temaslı olduğu için 19 Aralık'tan itibaren ev karantinasında olan Dodik'in ilk test sonucunun negatif olduğu açıklanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kayhan Gül

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