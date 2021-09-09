Boşnaklar Karamürsel'de buluştu
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Boşnaklar Karamürsel'de buluştu

Boşnaklar Karamürsel'de buluştu
Bültenler - Haberler | Güncel

Türkiye Bosna Hersek Kültür Dernekleri Federasyon Toplantısı Karamürsel'de gerçekleştirildi.

Karamürsel Bosna Hersek Türkleri Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya çevre illerden olmak üzere 18 Dernek Başkanı ve Federasyon Yönetim Kurulu Üyeleri katıldı.

Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım ve Türkiye Bosna Hersek Kültür Dernekleri Federasyon Başkanı Ahmet Utaş'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen ziyarette Boşnak Kültürü hakkında konuşuldu.

Kendisi de Boşnak olan Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, misafirlerle yakından ilgilenerek İlçede yapılan kültürel faaliyetler hakkında bilgi verdi.

Toplantıya katılan misafirler, Karamürsel'in Boşnaklar için önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, Belediye Başkanı İsmail Yıldırım ve Federasyon Başkanı Ahmet Utaş'a teşekkür etti.

Kaynak: Bültenler

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