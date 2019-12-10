Bosna soykırımını inkar eden Avusturyalı yazar Peter Handke kimdir?

10.12.2019 15:31 | Son Güncelleme: 10.12.2019 15:31

Bosna'daki soykırımı inkar eden Avusturyalı yazar Peter Handke'nin Nobel Edebiyat Ödülü'ne layık görülmesi uluslararası kamuoyunda büyük tepkiyle karşılandı.



Boşnak ve Arnavut kurban yakınları, Bosna Hersek ve Kosova'da protestolar düzenlerken, tanınmış birçok gazeteci, aktivist ve akademisyen söz konusu 'hatadan' dönülmesi ve ödülün Handke'ye verilmesinden vazgeçilmesini talep etti. Euronews.com'da Görüntüle