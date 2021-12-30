Bosna Hersek'teki Türk kurumlarının yetkilileri AA'nın "Yılın Fotoğrafları"nı oyladı - Haberler
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Bosna Hersek'teki Türk kurumlarının yetkilileri AA'nın "Yılın Fotoğrafları"nı oyladı

Bosna Hersek'teki Türk kurumlarının yetkilileri AA'nın
AA / Ahmet Nurduhan - Haberler | Güncel

Bosna Hersek'te Türk kurum ve kuruluşlarının yetkilileri, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Bosna Hersek'te Türk kurum ve kuruluşlarının yetkilileri, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Bosna Hersek Temsilcisi Yakup Gül, spor kategorisinde Burak Akbulut'un "Boğa güreşi okulu", yaşam kategorisinde Mustafa Hassona'nın "Ateşkesin ardındaki yaşam", haber kategorisinde de yine Mustafa Hassona'nın "Harabeler arasında yaşam" fotoğraflarını seçti.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Saraybosna Koordinatörü Muhammed Ünal, tercihini spor kategorisinde Ali Atmaca'nın "Şampiyon Mete Gazoz", yaşam kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın "Bayram namazı", haber kategorisinde Mahmut Serdar Alakuş'a ait "Rüzgarın cambazları" fotoğraflarından yana kullandı.

Saraybosna Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Müdürü Mehmet Akif Yaman da spor kategorisinde "Şampiyon Mete Gazoz", yaşam kategorisinde Özge Elif Kızıl'ın "Görme engellilerin dayanışması", haber kategorisinde Sergen Sezgin'in "Karlı yolları 'aşı'yorlar" fotoğraflarını oyladı.

Uluslararası Saraybosna Üniversitesi (IUS) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Yıldırım, spor kategorisinde Mustafa Çiftçi'nin "Keyfim yerinde", yaşam kategorisinde İsmail Kaplan'ın "Mutluluk gözyaşları", haber kategorisinde de Mustafa Hassona'nın "Harabeler arasında yaşam" fotoğraflarını seçti.

Sedef Medya Yayın Yönetmeni Kayhan Gül de oyunu spor kategorisinde Dmitriy Golubovich'in "Uçan Hollandalı", yaşam kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın "Bayram namazı", haber kategorisinde de Anton Brink'in "Uyuyan yanardağ faaliyete geçti" fotoğraflarına verdi.

Bosna Hersek'teki Türk kurumlarının yetkilileri AA'nın Yılın Fotoğrafları nı oyladı

Bosna Hersek'teki Türk kurumlarının yetkilileri AA'nın Yılın Fotoğrafları nı oyladı

Bosna Hersek'teki Türk kurumlarının yetkilileri AA'nın Yılın Fotoğrafları nı oyladı

Bosna Hersek'teki Türk kurumlarının yetkilileri AA'nın Yılın Fotoğrafları nı oyladı

AA / Ahmet Nurduhan - Son Dakika Haberleri

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