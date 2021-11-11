Bosna Hersek'teki Altın Zambak Derneğinden TİKA'ya ödül

Bosna Hersek'te faaliyet gösteren Altın Zambak Derneği, ülkede gerçekleştirdiği özverili çalışmalarından dolayı Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığına ( Tika ) ödül verdi.

Dernekten yapılan yazılı açıklamada, ödülün TİKA Başkan Yardımcısı Mahmut Çevik'e takdim edildiği belirtilerek, TİKA'nın Bosna Hersek'te kültürden tarıma birçok alanda kalkınmaya yardımı sağladığı vurgulandı.

Bosna Hersek'in kültür mirasının korunmasında TİKA'nın önemli bir yere sahip olduğuna işaret edilen açıklamada, TİKA'nın ayrıca Bosna Hersek'te 1992-1995'te yaşanan savaşta hasar gören eserlerin onarılmasında da büyük önem taşıdığının altı çizildi.

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