Bosna Hersek'teki Altın Zambak Derneğinden TİKA'ya ödül - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bosna Hersek'teki Altın Zambak Derneğinden TİKA'ya ödül

AA / Kemal Zorlak - Haberler | Güncel
Bosna Hersek'teki Altın Zambak Derneğinden TİKA'ya ödül

Bosna Hersek'te faaliyet gösteren Altın Zambak Derneği, ülkede gerçekleştirdiği özverili çalışmalarından dolayı Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığına (TİKA) ödül verdi.

Bosna Hersek'te faaliyet gösteren Altın Zambak Derneği, ülkede gerçekleştirdiği özverili çalışmalarından dolayı Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığına ( Tika ) ödül verdi.

Dernekten yapılan yazılı açıklamada, ödülün TİKA Başkan Yardımcısı Mahmut Çevik'e takdim edildiği belirtilerek, TİKA'nın Bosna Hersek'te kültürden tarıma birçok alanda kalkınmaya yardımı sağladığı vurgulandı.

Bosna Hersek'in kültür mirasının korunmasında TİKA'nın önemli bir yere sahip olduğuna işaret edilen açıklamada, TİKA'nın ayrıca Bosna Hersek'te 1992-1995'te yaşanan savaşta hasar gören eserlerin onarılmasında da büyük önem taşıdığının altı çizildi.

AA / Kemal Zorlak - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title