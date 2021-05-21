SARAYBOSNA - Bosna Hersek'te Türkiye'den 16 hastanenin katıldığı Sağlık Turizmi Fuarı başladı (2)
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SARAYBOSNA - Bosna Hersek'te Türkiye'den 16 hastanenin katıldığı Sağlık Turizmi Fuarı başladı (2)

Anadolu Ajansı / Nihad Ibrahimkadic - Haberler | Güncel

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da Türkiye'den 16 hastanenin katıldığı Sağlık Turizmi Fuarı kapılarını ziyaretçilere açtı.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da Türkiye'den 16 hastanenin katıldığı Sağlık Turizmi Fuarı kapılarını ziyaretçilere açtı.

Başkentteki bir otelin konferans salonunda düzenlenen ve yarın sona erecek fuarda sağlık sektörüne dair son teknoloji ve tedavi yöntemleri tanıtılırken Türkiye'den gelen doktorlar da fuar ziyaretçilerini bilgilendiriyor.

Fuarın açılışına katılan Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Sadık Babür Girgin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının sağlığın önemini bir kez daha gösterdiğine işaret ederek "Türkiye yakın zamanda sağlık reformları geliştirmiş bir ülke olarak sağlık hizmetlerini Bosna Hersek vatandaşlarına sunuyor." dedi.

Sağlık Turizmi Fuarı'na ilk kez katılan İstanbul'dan Erdem Hastanesi Sağlık Turizmi Hizmetleri Müdürü Mehmet Emin Külünk de hastanenin polikinlik olarak 1989'da hizmet vermeye başladığını anımsatarak "Halihazırda 3 hastanemiz, bir tıp merkezi ve 3 diyaliz merkeziyle hizmet vermekteyiz." diye konuştu.

Bosna Hersek'te ileri vadeli planları olduğunu söyleyen Külünk, "Burada ofis açmayı planlıyoruz. Bosna Hersek'te Türkiye'ye hastaların tedavi için gittiğini biliyoruz. Fuara da bu nedenle katıldık." diye konuştu.

Bezmialem Vakıf Üniversitesi Hastanesinden Sedat Ziyade de hastanenin Osmanlı döneminde kurulduğunu ve 1845'ten bu yana hizmet verdiğine işaret ederek sağlık sektöründe birçok alanda faaliyet gösteren Bezmialem'i Bosna Hersek'te tanıtmak için fuara katıldıklarını belirtti.

Kayseri Hüma Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesinden Feride Hande Gemici, hastanenin 2005'ten bu yana kadınlara hizmet veren bir kuruluş olduğunu belirterek "Sloganımız 'Yalnızca sizin için varız'. Kayseri özel bir yer. Bosna Hersek de Türkiye için çok kıymetli bir ülke. Burada olmamızın sebebi de hastalarımıza uygun fiyatlarla jinekolojik cerrahi ve tip bebek hizmeti sıcaklığını hissettirmek." dedi.

İlk kez 2019 yılında düzenlenen ve geçen yıl salgın nedeniyle iptal edilen fuar ücretsiz ziyaret edilebiliyor.

SARAYBOSNA - Bosna Hersek'te Türkiye'den 16 hastanenin katıldığı Sağlık Turizmi Fuarı başladı (2)
SARAYBOSNA - Bosna Hersek'te Türkiye'den 16 hastanenin katıldığı Sağlık Turizmi Fuarı başladı (2)
SARAYBOSNA - Bosna Hersek'te Türkiye'den 16 hastanenin katıldığı Sağlık Turizmi Fuarı başladı (2)
SARAYBOSNA - Bosna Hersek'te Türkiye'den 16 hastanenin katıldığı Sağlık Turizmi Fuarı başladı (2)
SARAYBOSNA - Bosna Hersek'te Türkiye'den 16 hastanenin katıldığı Sağlık Turizmi Fuarı başladı (2)
SARAYBOSNA - Bosna Hersek'te Türkiye'den 16 hastanenin katıldığı Sağlık Turizmi Fuarı başladı (2)
SARAYBOSNA - Bosna Hersek'te Türkiye'den 16 hastanenin katıldığı Sağlık Turizmi Fuarı başladı (2)
SARAYBOSNA - Bosna Hersek'te Türkiye'den 16 hastanenin katıldığı Sağlık Turizmi Fuarı başladı (2)
SARAYBOSNA - Bosna Hersek'te Türkiye'den 16 hastanenin katıldığı Sağlık Turizmi Fuarı başladı (2)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nihad Ibrahimkadic

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