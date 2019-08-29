Bosna Hersek'te Türkçeye ilgi artıyor

29.08.2019 18:33

Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından Bosna Hersek'teki devlet okullarında 2011-2012 eğitim öğretim yılından itibaren uygulanan "Tercihim Türkçe Projesi" kapsamında Türkçe öğrenen öğrencilerin sayısı 8 bin 522'ye ulaştı.

Türkçenin seçmeli yabancı dil olarak okutulduğu ve ilk yılında bin 48 öğrenciyle başlayan projede, 2018-2019 eğitim öğretim yılında 159 okulda 8 bin 522 öğrenci Türkçe öğrendi.

Ülke genelindeki okullarda görev yapan Türkçe öğretmenlerine yönelik 3 günlük Hizmet İçi Eğitim Programı ile Tercihim Türkçe Projesi Değerlendirme Toplantısı başkent Saraybosna'da yapıldı.

Uluslararası Saraybosna Üniversitesindeki değerlendirme toplantısına Bosna Hersek Sivil İşler Bakan Yardımcısı Adnan Huskic, YEE Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş ve Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Haldun Koç'un yanı sıra ülkedeki Türk kurumlarının temsilcileri, okul müdürleri ve öğretmenler katıldı.

Bakan Yardımcısı Huskic, ülke genelinde Türkçe öğrenen çocuk sayısının 8 bini aşmasının çok etkileyici olduğunu vurgulayarak, Y EE'nin ilk yurt dışı temsilciliği yıllar önce Saraybosna'da açmasının da iki ülke arasındaki dostluğun önemli bir simgesi olduğunu dile getirdi.

YEE Başkanı Ateş de Bosna Hersek'te Saraybosna'nın yanı sıra Mostar ve Fojnica şehirlerinde de merkezleri olduğunu anımsatarak, Tercihim Türkçe Projesi'nin çok aşamalı bir proje olduğuna değindi.

YEE'nin amacının insanlar arası ilişkileri teşvik etmek, dünya ile Türkiye arasında bağ kurmak ve barışı aktif kılmak olduğunun altını çizen Ateş, "Barış dediğimizde bir anlamı yok ama bu aşamalarda her kişi, her bir faaliyet barışın sağlanmasında mutlaka yapbozun bir eksiğini tamamlıyor." dedi.

"Bosna Hersek ve Türk halklarının gönlü bir"

Büyükelçi Koç da bugünün bir gönül günü olduğunu belirterek, "Türkçenin Boşnakların yabancı dili değil, kendi dili olduğunu" söyleyen bir okul müdürünün, herkes için ilham kaynağı olduğunu kaydetti.

Koç, YEE'nin bu proje kapsamında Bosna Hersek'te gerçekleştirdiği faaliyetleri sürdürmesi gerektiğini ve büyükelçilik olarak kendilerinin de bu faaliyetlere destek olmaya devam edeceklerini söyledi.

YEE Denetim Kurulu Üyesi Celal Erbay ise Bosna Hersek ve Türk halklarının gönlünün bir olduğunu vurgulayarak, Türkçe öğreten öğretmenler ve öğrenen öğrenciler sayesinde Yunus Emre'nin "Gelin dostlar bir olalım, beraber olalım" sloganının Bosna Hersek'e, Balkanlar'a ve dünyaya yayılacağını ifade etti.

YEE Denetim Kurulu Üyesi Mustafa Gazalcı da kendisinin de bir Türkçe öğretmeni olduğunu aktararak, "Bir dili öğrenmek, Türkçeyi öğrenmek, belki size yeni kapılar açacaktır, ufkunuzun daha da gelişmesine katkı sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.

Değerlendirme toplantısı Hizmet İçi Eğitim Programı'na katılan öğretmenlere katılım belgelerinin takdim edilmesinin ardından sona erdi.

Kaynak: AA