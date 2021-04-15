Bosna Hersek'te Srebrenitsa anneleri için iftar kampanyası
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bosna Hersek'te Srebrenitsa anneleri için iftar kampanyası

Anadolu Ajansı / Sanela Crnovrsanin - Haberler | Güncel
Bosna Hersek'te Srebrenitsa anneleri için iftar kampanyası

Srebrenitsa İslam Birliği Meclisi, başlattığı kampanyayla ramazan ayı boyunca Bosna'daki savaşta 8 binden fazla Boşnak erkeğin katledildiği Srebrenitsa Soykırımı'nda çocuklarını, eşlerini, babalarını ya da erkek kardeşlerini kaybeden onlarca anneye iftar sofrası kuracak.

Srebrenitsa İslam Birliği Meclisi, başlattığı kampanyayla ramazan ayı boyunca Bosna'daki savaşta 8 binden fazla Boşnak erkeğin katledildiği Srebrenitsa Soykırımı'nda çocuklarını, eşlerini, babalarını ya da erkek kardeşlerini kaybeden onlarca anneye iftar sofrası kuracak.

Kampanyayı başlatanlardan Srebrenitsa Başimamı Damir Pestalic, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bosna Hersek genelinden isteyen herkesin katılabileceği kampanya ile Srebrenitsa annelerinin yanı sıra şehirde yaşayan yaşlı ve kimsesizlere de yardım eli uzatacaklarını söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kalabalık iftar sofralarının imkansız hale geldiğini anımsatan Pestalic, "Halihazırda iftarlık ulaştırdığımız 21 kişi var. Hayırseverler kampanyaya kulak verirse bu rakam yükselecektir." diye konuştu.

Pestalic, Srebrenitsalı imam Ahmet Hrustanovic ile başlattıkları kampanyanın, Srebrenitsa anneleri ve şehirdeki yaşlılara kimsesiz olmadıklarını göstermeyi amaçladığının altını çizdi.

Srebrenitsalı Müslümanların ramazan ayını coşkuyla karşıladığını aktaran Pestalic, "Teravih namazları şehrin on noktasında kılınıyor. Bunlardan biri Srebrenitsa Anıt Merkezi. Srebrenitsa anneleri, yıllardır teravih namazlarını Potoçari Anıt Mezarlığı'na defnedilen yakınlarıyla kılıyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sanela Crnovrsanin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Mario Draghi Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Mehtap Ar Müge Anlı Şeyma Subaşı Canan Ergüder
Spor Metin Oktay Ersun Yanal Abdullah Avcı Sergen Yalçın Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Chp
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Bosna Hersek'te Srebrenitsa anneleri için iftar kampanyası
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.4.2021 11:21:43. #1.16#

title