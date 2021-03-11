Bosna Hersek'te "Osmanlı Yazmalarında Brçko Sergisi" açıldı
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Bosna Hersek'te "Osmanlı Yazmalarında Brçko Sergisi" açıldı

11.03.2021 13:49 | Son Güncelleme: 11.03.2021 14:05
Bosna Hersek'te

Balkan ülkesi Bosna Hersek'in kuzeydoğundaki Brçko'da 29 el yazması eserden oluşan "Osmanlı Yazmalarında Brçko Sergisi" sanatseverlerle buluştu.

Balkan ülkesi Bosna Hersek'in kuzeydoğundaki Brçko'da 29 el yazması eserden oluşan "Osmanlı Yazmalarında Brçko Sergisi" sanatseverlerle buluştu.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığının katkılarıyla Saraybosna Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ve Brçko Belediyesince düzenlenen serginin açılışına, ülkedeki Türk kurumlarından ve yerel kurumlardan temsilciler katıldı.

Brçko Belediye Başkanı Esed Kadric, burada yaptığı konuşmada, şehir için büyük öneme sahip bu sergiyi açan YEE'ye teşekkür ederek, gelecekte daha büyük ortak projeler de gerçekleştirmeleri temennisinde bulundu.

Saraybosna YEE adına açılışa katılan Ersin Akbulut da iki ülke arasındaki bağları ortaya koyacak en önemli kaynağın arşivler olduğunu belirterek, Enstitü olarak Bosna Hersek'in birçok şehrinde de benzer sergiler açacaklarını söyledi.

Osmanlı dönemine ait 1664-1878 yıllarını kapsayan Brçko bölgesi ile ilgili beratlar, fermanlar, resmi yazışmalar ve devlet görevlilerinin bölgeye atanmasına ilişkin el yazmalarından oluşan "Osmanlı Yazmalarında Brçko Sergisi", 26 Mart'a kadar ziyarete açık kalacak.

Ayrıca program öncesinde YEE ile Brçko Belediyesi heyetleri arasında yapılan görüşmede, Brçko Bölgesi'ndeki devlet okullarında "Tercihim Türkçe Projesi"nin başlatılmasına ilişkin adımlar atıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kayhan Gül

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