Bosna Hersek'te Kovid-19 salgını başından beri en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi
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Bosna Hersek'te Kovid-19 salgını başından beri en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi

Anadolu Ajansı / Sanela Crnovrsanin - Haberler | Güncel
Bosna Hersek'te Kovid-19 salgını başından beri en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi

Balkan ülkesi Bosna Hersek'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının başından beri en yüksek günlük vaka kaydedildi.

Balkan ülkesi Bosna Hersek'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının başından beri en yüksek günlük vaka kaydedildi.

İlk Kovid-19 vakasının 5 Mart 2020'de tespit edildiği yaklaşık 3,5 milyon nüfuslu ülkede, son 24 saatte 2 bin 154 yeni vaka tespit edilirken, 88 kişi de Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi.

Ülkede bugün 5 bin 690 test yapıldığı bildirildi.

Kitlesel aşılama çalışmalarının henüz başlamadığı Bosna Hersek'te, salgının başından beri toplam 173 bin 478 vaka tespit edilirken, 6 bin 763 kişi de hayatını kaybetti.

Bosna Hersek, Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) kapsamında 1 milyon 232 bin doz aşı sipariş ederken, COVAX aracılığıyla bugüne kadar sadece 23 bin 400 doz BioNTech-Pfizer ve 26 bin 400 doz AstraZeneca aşısı ülkeye ulaştı.

Bosna Hersek'e Türkiye'nin bağışladığı 30 bin doz aşının yanı sıra bölge ülkelerinden Sırbistan ve Slovenya da aşı yardımında bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sanela Crnovrsanin

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