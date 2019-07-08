Bosna Hersek'te GDAÜ Dışişleri Bakanları Toplantısı
- Genel görüntüler Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Saraybosna'da Bosna Hersek'in Avrupa Birliği Yüksek Temsilcisi Valentin İnzko'yu kabul etti.
- Genel görüntüler
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Saraybosna'da Bosna Hersek'in Avrupa Birliği Yüksek Temsilcisi Valentin İnzko'yu kabul etti.
Kaynak: AA
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