Bosna Hersek'te "Bağımsızlık Günü" 30 yılında kutlanıyor - Hum tepesi bayrak töreni

-Bosna Hersek Bayrağının Göndere çekilmesi

- Milli marşın çalınması ve saygı duruşu

Bosna Hersek 'Bağımsızlık Günü' Kutlamaları Hum tepesindeki Bayrak töreni ve milli marşın çalınmasıyla başladı. Törene, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin Boşnak üyesi Sefik Dzaferovic ile Hırvat üyesi Zeljko Komsic'in yanı sıra siyasiler, askerler, yerel yöneticiler ve vatandaşlar katıldı.