"Bosna Hersek Savunması-Igman 2021" etkinliğinin merkezi töreni gerçekleştirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

"Bosna Hersek Savunması-Igman 2021" etkinliğinin merkezi töreni gerçekleştirildi

'Bosna Hersek Savunması-Igman 2021' etkinliğinin merkezi töreni gerçekleştirildi
Anadolu Ajansı / Sanela Crnovrsanin - Haberler | Güncel

Bosna Hersek'te 1992-1995 yılları arasında yaşanan savaşta, başkent Saraybosna yakınlarındaki Igman Dağı'nda Sırp birliklerinin düzenlediği operasyonun durdurulması ve dağın savunulmasının 28'inci yılı dolayısıyla tertip edilen "Bosna Hersek Savunması-Igman 2021" etkinliği için merkezi...

Bosna Hersek'te 1992-1995 yılları arasında yaşanan savaşta, başkent Saraybosna yakınlarındaki Igman Dağı'nda Sırp birliklerinin düzenlediği operasyonun durdurulması ve dağın savunulmasının 28'inci yılı dolayısıyla tertip edilen "Bosna Hersek Savunması-Igman 2021" etkinliği için merkezi tören yapıldı.

Igman Dağı'nda düzenlenen törene katılanlar, savaş yıllarında inşa edilen camide Mostar Müftüsü Salem Dedovic'in kıldırdığı cuma namazını eda etti.

Namazın ardından dağın ve şehrin savunmasında şehit olanlar için dua eden katılımcılar, şehitlik ve anıta çiçek bıraktı.

Dedovic, törende yaptığı konuşmada, birbirini tamamlayıp güçlendiren manevi ve dünyevi vatana eşit değerin verilmesi gerektiğini belirterek, Bosna Hersek'in ancak o zaman huzura kavuşacağını söyledi.

Igman Dağı'nın savaşta ülkedeki birçok dağ gibi özgürlük koridoru görevi gördüğünü ifade eden Dedovic, "Vatanımız ve devletimiz kendiliğinden meydana gelmemiştir, şehitlerin kanlarıyla, vatanseverlerin mücadelesiyle elde edilmiştir." dedi.

"Bosna Hersek Savunması-Igman Dağı 2021" etkinliği, 4 Ağustos'ta Saraybosna'da gerçekleştirilen bir dizi törenle başlamıştı.

Igman savunmasının önemi

Savaş suçlusu Ratko Mladic'in komutasındaki Sırp birlikler, 1993 yılının ağustos ayında Igman Dağı'nda bir operasyon düzenleyerek, başkent Saraybosna'ya girip şehrin diğer yakasındaki Sırp birlikleriyle birleşmeyi hedefledi.

Bosna Hersek'te 1990'lı yıllarda yaşanan savaşın dönüm noktalarından biri olarak kabul edilen Igman savunmasında, Bosna Hersek Cumhuriyeti Ordusu galip gelerek Sırp askerler püskürtüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sanela Crnovrsanin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Tanju Özcan Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Nuri Ersoy
Magazin Cem Yılmaz Yusuf Güney Demet Akalın Gülben Ergen
Spor Muslera Ali Koç Fatih Terim Metin Oktay Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
"Bosna Hersek Savunması-Igman 2021" etkinliğinin merkezi töreni gerçekleştirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.8.2021 16:03:07. #1.15#

title