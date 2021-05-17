Bosna Hersek'in Travnik Müftüsü Adilovic, Gazze'de masum sivillerin öldürülmesine tepki gösterdi

Bosna Hersek'te vezirler şehri olarak nitelendirilen Travnik'in müftüsü Ahmed Adilovic, İsrail'in, işgal altındaki Doğu Kudüs ve Gazze Şeridi'nde Filistinlilere yönelik saldırılarını ve bu saldırılarda çocuklarla sivillerin hedef alınmasını kınadı.

Bosna Hersek'te vezirler şehri olarak nitelendirilen Travnik'in müftüsü Ahmed Adilovic, İsrail'in, işgal altındaki Doğu Kudüs ve Gazze Şeridi'nde Filistinlilere yönelik saldırılarını ve bu saldırılarda çocuklarla sivillerin hedef alınmasını kınadı.

Adilovic, AA muhabirine, Filistinlilerin dünyada eşi benzeri olmayan bir şiddete maruz kaldığını belirterek, "Filistin halkı yıllardır acı ve ızdırap çekiyor." dedi.

Müslümanların, Yahudilere karşı her zaman iyi davrandığını vurgulayan Adilovic, "İsrail, Filistinlilere orantısız güç kullanıyor. Bunun neticesinde kadın ve çocuklar ölüyor. Bu, hiçbir askeri kanuna sığmaz. Uluslararası arenadan yükselen cılız sesler ise hayrete düşürüyor." diye konuştu.

Adilovic, Filistinliler için adalet istediklerini ifade ederek, saldırılarda hayatını kaybedenler arasında çocukların olmasından büyük üzüntü duyduğunu dile getirdi.

Bosna Hersek'te 1992-1995'te yaşanan savaşta da binlerce ailenin evlatsız kaldığını anımsatan Adilovic, "Bu yapılanları kınıyor, insan haklarına ve uluslararası hukuka saygıya davet ediyoruz. Barış yoluyla çözüm üretilmesini talep ediyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bedrudin Brljavac