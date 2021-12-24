Bosna Hersek Halklar Meclisi Başkanlık Divanı Üyesi İzetbegoviç "Yılın Fotoğrafları"nı oyladı - Haberler
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Bosna Hersek Halklar Meclisi Başkanlık Divanı Üyesi İzetbegoviç "Yılın Fotoğrafları"nı oyladı

Bosna Hersek Halklar Meclisi Başkanlık Divanı Üyesi İzetbegoviç
AA / Ahmet Nurduhan - Haberler | Güncel

Bosna Hersek Halklar Meclisi Başkanlık Divanı Üyesi ve Demokratik Eylem Partisi (SDA) Başkanı Bakir İzetbegoviç, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Bosna Hersek Halklar Meclisi Başkanlık Divanı Üyesi ve Demokratik Eylem Partisi (SDA) Başkanı Bakir İzetbegoviç, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

İzetbegoviç, spor kategorisinde Türkiye Bedensel Engelliler Spor Fedarasyonu'nun düzenlediği HDI Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol maçında sevinç yaşayan engelli basketbolcunun görüldüğü, Ali Atmaca'ya ait "Engelli basketbolcunun sevinci" başlıklı fotoğrafı seçti.

Yaşam kategorisinde Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde anneleri ölen 7 kirpi yavrusuna bebek gibi bakan ailenin kirpileri süt ile beslediği anları yansıtan, Bestami Bodruk'a ait "Ailenin minik üyesi" fotoğrafına oy veren İzetbegovic, haber kategorisindeki oyunu Ashraf Amra'ya ait, İsrail savaş uçaklarının Gazze kentinin El-Rimal mahallesindeki sivil yerleşim yerlerine yaptığı saldırı sonrası, arama kurtarma ekiplerinin sağ bulduğu çocuğun görüldüğü, "Mucize kurtuluş" başlıklı fotoğraftan yana kullandı.

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AA / Ahmet Nurduhan - Son Dakika Haberleri

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