Bosna-Hersek Devlet Başkanlık Konseyi Hırvat üyesi Zeljko Komsiç, NATO Temsilcisini kabul etti

Bosna-Hersek Devlet Başkanlık Konseyi Hırvat üyesi Zeljko Komsic, NATO'nun Saraybosna'daki temsilcisi Tuğgeneral Pamela McGah'i kabul etti.

Bosna-Hersek Devlet Başkanlık Konseyinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Komsic ve McGah, Ukrayna'daki savaş bağlamında Bosna Hersek ve uluslararası alandaki mevcut siyasi ve güvenlik durumlarını görüştü.

Komsic, Bosna-Hersek ve diğer Batı Balkan ülkelerinde artan çatışma risklerinin tartışıldığını belirterek "NATO'nun Bosna Hersek Silahlı Kuvvetlerine ve Bosna Hersek Savunma Bakanlığına verdiği destek tüm vatandaşların barış, istikrar ve güvenliğini korumak için son derece önemlidir." ifadelerini kullandı.

McGah, Bosna Hersek'teki NATO Barış ve İstikrar Karargahının desteğini yineleyerek "NATO Bosna Hersek'in güvenliğini, egemenliğini ve toprak bütünlüğünü koruma konusundaki desteğinde kararlıdır." diye konuştu.

Görüşmede Bosna-Hersek ile NATO arasındaki iş birliğinin, Bosna Hersek'in tam üyelik için tüm ön koşulları karşılaması için güçlendirilmesi gerektiğinin altını çizildi.

Taraflar, Bosna Hersek'in Sırp Cumhuriyeti Entitesi Meclisi temsilcilerinin Bosna Hersek kurumlarını boykot etmelerini de görüştü.

Bosna Hersek Sırp Cumhuriyeti Entitesi Meclisi boykota karar vermişti.

Bosna Hersek Sırp Cumhuriyeti Entitesi siyasi partilerin temsilcileri, 26 Temmuz'dan itibaren Bosna Hersek'teki devlet kurumlarının, Parlamento, Bakanlar Kurulu ve Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi'ndeki çalışma ve karar alma süreçlerine katılmama kararı almıştı.

Bosna Hersek Sırp Cumhuriyeti Entitesi parti liderlerinin zamanın Yüksek Temsilcisi Valentin Inzko'nun Bosna Hersek Ceza Kanunu'nda Srebrenitsa soykırımının inkarı ve savaş suçlularını yüceltenlerin cezalandırılması kararı üzerine bu karara varmıştı.

"Soykırımın inkarının cezalandırılmasına ilişkin yasa" 28 Temmuz 2021'de yürürlüğe girmişti

Bosna Hersek eski Yüksek Temsilcisi Valentin Inzko'nun 23 Temmuz 2021'de "Bonn Yetkilerine" dayanarak çıkardıığı "soykırımın inkarının cezalandırılmasına ilişkin yasa", Resmi Gazete'de yayımlanarak 28 Temmuz 2021'de yürürlüğe girmişti.

Resmi Gazete'de yayımlanan yasaya göre, uluslararası mahkemelerde veya Bosna Hersek Mahkemesinde kanıtlanmış soykırım, insanlığa karşı suçlar ve savaş suçlarını inkar, yüceltme, önemsizleştirme veya aklamaya çalışan kimseler 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilecek.??????????????