Boşanma aşamasında eşi ve iş arkadaşını bıçakla yaraladı
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Boşanma aşamasında eşi ve iş arkadaşını bıçakla yaraladı

06.02.2021 00:54 | Son Güncelleme: 06.02.2021 00:58
Boşanma aşamasında eşi ve iş arkadaşını bıçakla yaraladı

KONYA'nın Ereğli ilçesinde Bahattin K., ayrı yaşadığı boşanma aşamasındaki eşi Naciye K. ile iş arkadaşı Şenol D.'yi bıçakla yaraladı.

KONYA'nın Ereğli ilçesinde Bahattin K., ayrı yaşadığı boşanma aşamasındaki eşi Naciye K. ile iş arkadaşı Şenol D.'yi bıçakla yaraladı. Yaralı 2 kişi hastaneye kaldırılırken, polis kaçan saldırgan kocanın yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, saat 20.00 sıralarında Şinasi Mahallesi Karaman Çevre Yolu kavşağında meydana geldi. Bahattin K., bisküvi fabrikasında çalışan boşanma aşamasındaki eşi Naciye K.'nin, iş arkadaşı Şenol D. ile fabrikadan çıkıp kent merkezine geldiğini görünce takip etti. Ardından Şenol D.'nin kullandığı 70 ET 662 plakalı aracı durdurdu. Bahattin K. çıkan kavgada eşi Naciye K. ve arkadaşı Şenol D.'ye bıçakla saldırıp, vücutlarının çeşitli yerlerinden yaraladı. Saldırgan koca olay yerinden kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine polis ve sağlık ekibi geldi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hayati tehlikeleri bulunan yaralılar daha sonra Konya'ya sevk edildi. Polis, kaçan Bahattin K.'nin yakalanması için çalışma başlattı. 

  


Boşanma aşamasında eşi ve iş arkadaşını bıçakla yaraladı
Boşanma aşamasında eşi ve iş arkadaşını bıçakla yaraladı
Boşanma aşamasında eşi ve iş arkadaşını bıçakla yaraladı
Boşanma aşamasında eşi ve iş arkadaşını bıçakla yaraladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Atilla ATMACA

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