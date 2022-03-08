Boşandı, duruşmadan çıkıp kayınvalidesini bıçakladı

KAYSERİ (DHA) - Hacılar ilçesindeki bir okulda devlet memuru olan 3 çocuk babası Yahya Türkmen, bugün görülen davayla boşandı. Türkmen, duruşmanın ardından eşiyle ayrılmasından sorumlu tuttuğu kayınvalidesi Emine Gezer'in çalıştığı pansiyona geldi.

BAHÇEDE BIÇAKLADI

Türkmen, çöp atmak için pansiyonun bahçesine çıkan Emine Gezer'i bıçakladı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Emine Gezer, Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

TESLİM OLDU

Yahya Türkmen ise Selime Polis Merkezine giderek, teslim oldu. Olay yerindeki kan izleri pansiyonda görevli kadınlar tarafından temizlendi.