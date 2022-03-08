Boşandı, duruşmadan çıkıp kayınvalidesini bıçakladı
Demirören Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kayseri'de bugün boşanan Yahya Türkmen, duruşmanın ardından ayrılıklarından sorumlu tuttuğu kayınvalidesi Emine Gezer'i çalıştığı kız öğrenci pansiyonuna gitti. Türkmen, Gezer'i bıçakla ağır yaraladı.
KAYSERİ (DHA) - Hacılar ilçesindeki bir okulda devlet memuru olan 3 çocuk babası Yahya Türkmen, bugün görülen davayla boşandı. Türkmen, duruşmanın ardından eşiyle ayrılmasından sorumlu tuttuğu kayınvalidesi Emine Gezer'in çalıştığı pansiyona geldi.
BAHÇEDE BIÇAKLADI
Türkmen, çöp atmak için pansiyonun bahçesine çıkan Emine Gezer'i bıçakladı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Emine Gezer, Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
TESLİM OLDU
Yahya Türkmen ise Selime Polis Merkezine giderek, teslim oldu. Olay yerindeki kan izleri pansiyonda görevli kadınlar tarafından temizlendi.