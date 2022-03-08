Boşandı, duruşmadan çıkıp kayınvalidesini bıçakladı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Boşandı, duruşmadan çıkıp kayınvalidesini bıçakladı

Demirören Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Boşandı, duruşmadan çıkıp kayınvalidesini bıçakladı

Kayseri'de bugün boşanan Yahya Türkmen, duruşmanın ardından ayrılıklarından sorumlu tuttuğu kayınvalidesi Emine Gezer'i çalıştığı kız öğrenci pansiyonuna gitti. Türkmen, Gezer'i bıçakla ağır yaraladı.

KAYSERİ (DHA) - Hacılar ilçesindeki bir okulda devlet memuru olan 3 çocuk babası Yahya Türkmen, bugün görülen davayla boşandı. Türkmen, duruşmanın ardından eşiyle ayrılmasından sorumlu tuttuğu kayınvalidesi Emine Gezer'in çalıştığı pansiyona geldi.

BAHÇEDE BIÇAKLADI

Türkmen, çöp atmak için pansiyonun bahçesine çıkan Emine Gezer'i bıçakladı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Emine Gezer, Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

TESLİM OLDU

Yahya Türkmen ise Selime Polis Merkezine giderek, teslim oldu. Olay yerindeki kan izleri pansiyonda görevli kadınlar tarafından temizlendi.

Boşandı, duruşmadan çıkıp kayınvalidesini bıçakladı

Boşandı, duruşmadan çıkıp kayınvalidesini bıçakladı

Boşandı, duruşmadan çıkıp kayınvalidesini bıçakladı

Boşandı, duruşmadan çıkıp kayınvalidesini bıçakladı

Boşandı, duruşmadan çıkıp kayınvalidesini bıçakladı

Demirören Haber Ajansı / Olcay Düzgün - 3. Sayfa

Anadolu Lisesi, Kayseri, Türkmen, Polis, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title