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Boşanacaklar mı? Fahriye Evcen ve Burak Özçivit resmen açıkladı

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Boşanacaklar mı? Fahriye Evcen ve Burak Özçivit resmen açıkladı

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çifti, "boşanıyorlar" şeklindeki haberlere ilk kez yanıt verdi. İşte detaylar...

Hürriyet'ten İsmail Bayrak'a konuşan ünlü çift, "İşimizde gücümüzdeyiz, bu tür haberler e itibar etmeyin" dedi.

'KALBİMİN İKİ YARISI'

Haberler in ardından çift Instagram'dan, oğulları Karan ile kahvaltı yaparken çekilmiş fotoğraflarını paylaştı. Burak Özçivit karenin altına, "Kalbimin iki yarısıyla sabah keyfi. Herkese günaydın" notunu düşerken, Evcen aynı kareyi, "Kalbimin iki yarısıyla güne başlarken, sizi seviyorum" sözleriyle paylaştı.

Boşanacaklar mı? Fahriye Evcen ve Burak Özçivit resmen açıkladı

Boşanacaklar mı? Fahriye Evcen ve Burak Özçivit resmen açıkladı

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