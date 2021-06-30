Boşaltılan çadır kentte çıkan yangında 6 çadır yandı
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Boşaltılan çadır kentte çıkan yangında 6 çadır yandı

Boşaltılan çadır kentte çıkan yangında 6 çadır yandı
Demirören Haber Ajansı / Şafak Sağ - Haberler | Güncel

Viranşehir karayolu üzerinde, 2 yıl önce boşaltılan çadır kentte çıkan yangında, depo olarak kullanılan 6 çadır yandı.

Viranşehir karayolu üzerinde, 2 yıl önce boşaltılan çadır kentte çıkan yangında, depo olarak kullanılan 6 çadır yandı.

Suriyeli sığınmacıların barınması için kurulan ve 2019 yılında boşaltılan Ceylanpınar- Viranşehir karayolu üzerindeki, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) arazisinde bulunan Viranşehir Çadır Kenti'nde, öğle saatlerinde yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. İtfaiyenin bir saatlik çalışmasıyla söndürülen yangında, içinde sünger yatak ve battaniye gibi malzemelerin bulunduğu depo olarak kullanılan 6 çadır yandı.Zarara yol açan yangınla ilgili, soruşturma başlatıldı.


Boşaltılan çadır kentte çıkan yangında 6 çadır yandı
Boşaltılan çadır kentte çıkan yangında 6 çadır yandı
Boşaltılan çadır kentte çıkan yangında 6 çadır yandı
Boşaltılan çadır kentte çıkan yangında 6 çadır yandı
Boşaltılan çadır kentte çıkan yangında 6 çadır yandı
Boşaltılan çadır kentte çıkan yangında 6 çadır yandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Şafak Sağ

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