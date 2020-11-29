Boş sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı
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Boş sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

29.11.2020 21:29 | Son Güncelleme: 29.11.2020 21:51

Boş sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı Aksaray'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil boş sulama kanalına düşerken sürücüsü ağır yaraladı.

Boş sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

AKSARAY - Aksaray'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil boş sulama kanalına düşerken sürücüsü ağır yaraladı.

Kaza, Aksaray'ın merkeze bağlı Topakkaya Beldesi Fatih Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa S. idaresindeki 68 FS 747 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu boş sulama kanalına düştü. Kaza sonucu ağır yaralanan sürücü araçta sıkıştı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri kısa sürede olay yerine gelerek sıkışan sürücüyü sağlık ekipleri ile birlikte yaptıkları kurtarma çalışmasıyla çıkarttı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan ağır yaralı sürücü ambulansla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan sürücünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Boş sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı
Boş sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı
Boş sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı
Boş sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YAVUZ AKKAN

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