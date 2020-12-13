Boş kalan İstanbul havadan görüntülendi

Ersan SAN/ SOKAĞA çıkma kısıtlaması nedeniyle İstanbul boş kaldı. Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde bir kaç turist gezerken, Eminönü Meydanı güvercinlere kaldı. Taksim Meydanı, İstiklal Caddesi, Eminönü Meydanı ve Galata Köprüsü havadan görüntülendi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Çalışma izin belgeleri ile turistler hariç İstanbullular evlerinde kalıyor. Bu nedenle İstanbul'un meydanları ve yolları boş kaldı. Her gün binlerce kişinin gelip, geçtiği Taksim Meydanı, İstiklal Caddesi ve Eminönü Meydanı'na sakinlik hakim oldu. Taksim Meydanı'nda bir kaç turist yürürken, Eminönü Meydanı ise güvercinlere kaldı. Hafta içi sosyal mesafeli balık tutulan Galata Köprüsü'nde ise hiç balıkçı görülmedi. Taksim Meydanı, İstiklal Caddesi, Eminönü Meydanı ve Galata Köprüsü'ndeki sakinlik havadan görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ersan SAN