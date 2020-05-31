Boş arsaya çocuklar için park yapan vatandaş muhtar tarafından böyle darp edildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Boş arsaya çocuklar için park yapan vatandaş muhtar tarafından böyle darp edildi

Boş arsaya çocuklar için park yapan vatandaş muhtar tarafından böyle darp edildi Çocuklar için yapılan parkı yıkan muhtar hastanelik etti Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde evinin yanında bulunan boş araziye çocuklar için park yapan vatandaş mahalle muhtarı tarafından darp edildi.

31.05.2020 18:58 | Son Güncelleme: 31.05.2020 19:05

Boş arsaya çocuklar için park yapan vatandaş muhtar tarafından böyle darp edildi

Çocuklar için yapılan parkı yıkan muhtar hastanelik etti

KOCAELİ - Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde evinin yanında bulunan boş araziye çocuklar için park yapan vatandaş mahalle muhtarı tarafından darp edildi. Mahalle muhtarının önce parkı yıkmaya çalışıp vatandaşı darp etme anı ise saniye saniye kaydedildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Kocaeli'nin Başiskele ilçesi Mahmut Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, mahallede yaşayan Kurtuluş Değirmenci isimli vatandaş tarafından evinin sokağında bulunan boş araziye çocuklar için park yaptı. Değirmenci ahşap oyun grupları inşa ederek yaptığı parkın etrafında bulunan diken ve otların temizlenmesi için mahalle muhtarı N.M.'den talepte bulundu. N.M. ise arsayı temizletemeyeceğini söyleyince Değrimenci, ücretini kendisi vererek otları ve dikenleri temizletti. Daha sonra mahalle muhtarı N.M. arsaya gelerek Değirmenci'nin yaptığı oturakları yıkmaya çalıştı. Daha sonra N.M. cep telefonu ile kendisini görüntüleyen Değirmenci'ye yumruk attı. Araya giren vatandaşlar mahalle muhtarı N.M.'yi uzaklaştırırken, olay yerine gelen polis ekipleri inceleme başlattı. Hastaneye giderek darp raporu alan Değirmenci'nin çenesinde kırık olduğu tespit edildi. Değirmenci Mahalle muhtarı N.M.'den şikayetçi oldu.

"Çocuklarımızın mağduriyetinden dolayı ben buraya kendi imkanlarımla küçük bir park yaptım"

Yaşanan olayla ilgili konuşan Kurtuluş Değirmenci, parkı çocukların mağdur olmaması için yaptığını söyleyerek, "Çocuklarımız uzak bölgelerde olan parklara gittiğini görünce, çocuklarımız gözümüzün önünde olsun diye evimizin önünde bulunan bu boş arsaya bir park yapmaya karar verdim. Senelerdir burası boş halde. Çocuklarımızın o mağduriyetinden dolayı ben buraya kendi imkanlarımla küçük bir park yaptım. Çocuklar burada pandemi sürecinde mutlu bir şekilde eğleniyorlar. En azından gözümüzün önündeler. Mahallede yaşayan bütün vatandaşlar da bu parkı yaptığımız için bizi sever" dedi.

"Biz bu işin peşini bırakmayacağız"

Olay anını anlatan Değirmenci, "Cumartesi günü muhtardan buradaki dikenlerin kesilmesini istedim. Çünkü yılanlar olduğu için çocuklar korkuyor Ben bu durumu kendisine ilettim. Ama umursamadı. Ben de kendi imkanımla, ücretini vererek buradaki dikenleri, otları biçtirdim. Ondan sonra muhtar da bir hırsa, husumetle buraya geldi. Akıllı bir insan olsa gelip hanemin içerisinde bana saldırır mıydı? Ben darp edildikten sonra mahallelinin hepsi bu şahsın üzerine yürüdü. Buradan kaçarak gitmek zorunda kaldı. Buraya tehditlerle, bana küfürler savurarak gelip saldırdı. Daha sonra polis gelip incelemeleri yaptı. Karakola, hastaneye gidip darp raporumuzu aldık. Çenem kırılmış, onunla ilgili tedavi sürecimiz devam ediyor. Olay mahkemeye intikal etti. Biz bu işin peşini bırakmayacağız. Bizim niyetimiz belli" diye konuştu.

Boş arsaya çocuklar için park yapan vatandaş muhtar tarafından böyle darp edildi

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Firari FETÖ'cü Zekeriya Öz, binlerce vatan evladını mağdur ettikten sonra lüks villasındaki yaşamını sürdürüyor Haber
Firari FETÖ'cü Zekeriya Öz, binlerce vatan evladını mağdur ettikten sonra lüks villasındaki yaşamını sürdürüyor
George Floyd'un kardeşinden Trump'a tepki: Bana konuşma fırsatı vermedi, sürekli sözümü kesti Haber
George Floyd'un kardeşinden Trump'a tepki: Bana konuşma fırsatı vermedi, sürekli sözümü kesti
56'lık Hülya, sporcu sütyeniyle ayna karşısında poz verdi Haber
56'lık Hülya, sporcu sütyeniyle ayna karşısında poz verdi
Soylu, 12 Nisan'da neden istifa etti? İlk kez bizzat açıkladı Haber
Soylu, 12 Nisan'da neden istifa etti? İlk kez bizzat açıkladı
Bakan Koca 'Dilek hemşirenin beyin ölümü gerçekleşti' haberlerini yalanladı Haber
Bakan Koca "Dilek hemşirenin beyin ölümü gerçekleşti" haberlerini yalanladı
İzinden gelen askeri öldüren zanlı: Küfretti, ateş ettim Haber
İzinden gelen askeri öldüren zanlı: Küfretti, ateş ettim
George Floyd protestolarının büyüdüğü ABD'de Trump, destekçilerini Beyaz Saray'a çağırdı
George Floyd protestolarının büyüdüğü ABD'de Trump, destekçilerini Beyaz Saray'a çağırdı
Sokağa çıkma yasağında site bahçesinde voleybol oynayan 9 kişiye 28 bin 350 lira ceza kesildi
Sokağa çıkma yasağında site bahçesinde voleybol oynayan 9 kişiye 28 bin 350 lira ceza kesildi
5 kişinin öldüğü silahlı aile kavgasına ilişkin 2 zanlı yakalandı
5 kişinin öldüğü silahlı aile kavgasına ilişkin 2 zanlı yakalandı
Turizm cenneti Kemaliye'de hiç koronavirüs vakası görülmedi ancak uyarı da gecikmedi
Turizm cenneti Kemaliye'de hiç koronavirüs vakası görülmedi ancak uyarı da gecikmedi
ABD'deki protestolara dünyaca ünlü hacker grubu Anonymous da dahil oldu! Polis telsizlerini ele geçirdiler
ABD'deki protestolara dünyaca ünlü hacker grubu Anonymous da dahil oldu! Polis telsizlerini ele geçirdiler
İngiltere'deki araştırmaya göre koronavirüs, ameliyat sonrası ölüm riskini yükseltiyor
İngiltere'deki araştırmaya göre koronavirüs, ameliyat sonrası ölüm riskini yükseltiyor
Mars ve Ay'a insan göndermek için üretilen roket test sırasında patladı! O anlar kamerada
Mars ve Ay'a insan göndermek için üretilen roket test sırasında patladı! O anlar kamerada
Atatürk Havalimanı'na yapılan Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'nin inşa süreci havadan görüntülendi
Atatürk Havalimanı'na yapılan Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'nin inşa süreci havadan görüntülendi
1 Haziran'da açılacak olan tarihi Kapalıçarşı dezenfekte edildi
1 Haziran'da açılacak olan tarihi Kapalıçarşı dezenfekte edildi
Gülben Ergen'den Emre Kara'ya samimi itiraf: TEDx konuşması hayatımın en zorlu işiydi
Gülben Ergen'den Emre Kara'ya samimi itiraf: TEDx konuşması hayatımın en zorlu işiydi
Son Dakika: Hakkari'de PKK'lı teröristlerin saldırısında 2 askerimiz şehit oldu, 1 askerimiz yaralandı
Son Dakika: Hakkari'de PKK'lı teröristlerin saldırısında 2 askerimiz şehit oldu, 1 askerimiz yaralandı
Bayramda köy ziyareti yapan ailede koronavirüs çıkınca köy karantinaya alındı
Bayramda köy ziyareti yapan ailede koronavirüs çıkınca köy karantinaya alındı
ABD'de eylemcilerin bir kargo şirketine ait tırı yağmalaması kamerada
ABD'de eylemcilerin bir kargo şirketine ait tırı yağmalaması kamerada
ABD'de devam eden protestolarda bir gazeteci gözünden vuruldu
ABD'de devam eden protestolarda bir gazeteci gözünden vuruldu
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi: Avrupa engeli kalktı
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi: Avrupa engeli kalktı
Son Dakika: SpaceX'in uzaya fırlattığı Crew Dragon kapsülü Uluslararası Uzay İstasyonu'na bağlandı
Son Dakika: SpaceX'in uzaya fırlattığı Crew Dragon kapsülü Uluslararası Uzay İstasyonu'na bağlandı
Yusufeli Barajı tamamlandığında milli bütçeye yıllık 1,5 milyar TL katkı sağlayacak
Yusufeli Barajı tamamlandığında milli bütçeye yıllık 1,5 milyar TL katkı sağlayacak
Diyarbakır'da polis memurunu şehit eden zanlının yanında bulunan 2 kişi teslim odu
Diyarbakır'da polis memurunu şehit eden zanlının yanında bulunan 2 kişi teslim odu
George Floyd'un öldürülmesinin ardından başlayan gösteriler 3 ülkeye daha sıçradı
George Floyd'un öldürülmesinin ardından başlayan gösteriler 3 ülkeye daha sıçradı
Normalleşme sürecinin başlamasına saatler kaldı! İşte 1 Haziran'da kalkacak yasaklar ve açılacak yerler
Normalleşme sürecinin başlamasına saatler kaldı! İşte 1 Haziran'da kalkacak yasaklar ve açılacak yerler
Kasap Nusret Gökçe'nin kendisine ikizi kadar benzeyen kardeşi, görenleri şaşkına çevirdi
Kasap Nusret Gökçe'nin kendisine ikizi kadar benzeyen kardeşi, görenleri şaşkına çevirdi
ABD'de yağmacı protestoculara karşı dükkanını kılıçla koruyan adam linç edildi
ABD'de yağmacı protestoculara karşı dükkanını kılıçla koruyan adam linç edildi
Son dakika: Diyarbakır'da polis memuru Atakan Arslan'ın şehit olduğu silahlı saldırının faili yakalandı
Son dakika: Diyarbakır'da polis memuru Atakan Arslan'ın şehit olduğu silahlı saldırının faili yakalandı
Büşra Pekin, Şafak Sezer'in 'Bir daha filmimde oynatmam' sözlerine cevap verdi
Büşra Pekin, Şafak Sezer'in "Bir daha filmimde oynatmam" sözlerine cevap verdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Süleyman Soylu Bülent Kuşoğlu Devlet Bahçeli Mustafa Destici Alparslan Türkeş
Magazin Esra Erol Cem Yılmaz Şeyma Subaşı Yeliz Yeşilmen
Spor Can Bartu Gökhan Gönül Ahmet Ağaoğlu Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu
Daha Fazla Nasa Şehit Protesto Minnesota
Şu an buradasınız: Boş arsaya çocuklar için park yapan vatandaş muhtar tarafından böyle darp edildi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.5.2020 19:05:36. #1.14#
title