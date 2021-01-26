Boş arazide ölmeden önce uyuşturucu alan genç adamın cansız bedeni bulundu

Sabah saatlerinde Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi'ndeki boş arazide meydana gelen olayda, arazide bir kişinin yattığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

PEK ÇOK SUÇTAN KAYDI VAR

Gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Emre K. (30) olduğu belirlenen kişinin öldüğü belirlendi. Hırsızlık gibi birçok suçtan kaydı bulunan Emre K.'nın ölmeden önce uyuşturucu madde aldığı ortaya çıktı. Emre K.'nın yanında bir şırınga, su şişesi ve maske bulundu.

Emre K.'nın cenazesi olay yeri incelemesinin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bülent TATOĞULLARI