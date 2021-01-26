Boş arazide ölmeden önce uyuşturucu alan genç adamın cansız bedeni bulundu
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Boş arazide ölmeden önce uyuşturucu alan genç adamın cansız bedeni bulundu

26.01.2021 11:06 | Son Güncelleme: 26.01.2021 11:30

Antalya'da çeşitli suçlardan kaydı bulunan genç adam, boş arazide elektrik direğine yaslanmış halde ölü bulundu. Ölmeden önce uyuşturucu aldığı saptanan adamın yanındaki şırınga, su şişesi ve maske dikkati çekti.

Sabah saatlerinde Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi'ndeki boş arazide meydana gelen olayda, arazide bir kişinin yattığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

PEK ÇOK SUÇTAN KAYDI VAR

Gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Emre K. (30) olduğu belirlenen kişinin öldüğü belirlendi. Hırsızlık gibi birçok suçtan kaydı bulunan Emre K.'nın ölmeden önce uyuşturucu madde aldığı ortaya çıktı. Emre K.'nın yanında bir şırınga, su şişesi ve maske bulundu.

Emre K.'nın cenazesi olay yeri incelemesinin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Boş arazide ölmeden önce uyuşturucu alan genç adamın cansız bedeni bulundu
Boş arazide ölmeden önce uyuşturucu alan genç adamın cansız bedeni bulundu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bülent TATOĞULLARI

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