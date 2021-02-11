Börü nedir? Börü konusu nedir? Börü oyuncuları kimlerdir?
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Börü nedir? Börü konusu nedir? Börü oyuncuları kimlerdir?

11.02.2021 22:46 | Son Güncelleme: 11.02.2021 22:50
Börü nedir? Börü konusu nedir? Börü oyuncuları kimlerdir?

2018 yapımı savaş ve aksiyon türündeki Börü filminin başrollerini Ahu Türkpençe ve Serkan Çayoğlu paylaşıyor. Börü film bu akşam televizyon ekranlarında seyircilerle buluşuyor. Peki, Börü nedir? Börü konusu nedir? Börü oyuncuları kimlerdir?

İzleyenlerin çok beğendiği ve beyazperdenin ardından televizyonda da büyük etkiler yaratan Börü filminin yönetmen koltuğunda Can Emre ve Cem Özüduru oturuyor. Senaristliğini ise Alper Çağlar üstlenen film aksiyon ve savaş türünde. Ayrıca dizi olarak da televizyonlarda büyük ilgi uyandıran Börü'nün ilk bölümü 28 Şubat 2018'de Star TV'de yayınlandı. Dizi Türkiye'de bir ilk denenerek ön çekimli 6 bölüm televizyon serisinden sonra bir sinema filmi ile final yaptı. Dağ ve Dağ II filmlerinin de proje tasarımcısı Alper Çağlar'ın projesi olan Börü, filmlerdeki gibi Türkiye'nin yakın geçmişteki iç ve dış sorunlarını konu alırken, aynı zamanda dizi senaryosunda gerçek olaylarının üzerinde oynanmış hallerini barındırıyor. 11 Nisan 2018 Çarşamba günü yayınlanan 6. bölümü ile final yapmıştır.

BÖRÜ NEDİR? BÖRÜ KONUSU NEDİR?

Börü, Polis Özel Harekat'ının en seçkin, sıcak savaş timidir. 34-50 telsiz kodlu ekip, elit askerlerin bir araya gelmesi ile oluşur ve altından kalkamayacağı görev yoktur. Vatan aşkı ile tutuşmuş yalnız kahramanlar, kumpasların ve düşmanın kim olduğunun belli olmadığı gölge savaşında vatanlarını korumak için canlarını ortaya koymaya hazırdır. Film de bu tarihin yazılışını değiştiren kahramanların hikayelerini konu ediniyor. Ekip, Türkiye Cumhuriyeti yakın tarihinin en büyük tehditleriyle karşı karşıya kalıyor. 15 Temmuz gecesi yuvaları olan Özel Harekat Daire Başkanlığı bombalanınca ekip korkusuzsa savaşmak için hazırlanıyor. Bir yandan terör örgütleri ile ülke savunması için durmaksızın mücadele edilirken, bir yandan da ülke ve Börü yönetime sızan örgütlerce tehdit ediliyor.

BÖRÜ FİLMİ OYUNCULARI KİMLERDİR?

Ahu Türkpençe

Serkan Çayoğlu

Emir Benderlioğlu

Murat Arkın

Mesut Akusta

Zafer Alagöz

Alkan Demirlek

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