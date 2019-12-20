Borsa haftayı yükselişle tamamladı
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Borsa haftayı yükselişle tamamladı

Borsa, haftanın son iş gününü yüzde 0,52'lik yükselişle tamamladı.

20.12.2019 18:30 | Son Güncelleme: 20.12.2019 18:30
Borsa haftayı yükselişle tamamladı

Borsa, haftanın son iş gününü yüzde 0,52'lik yükselişle tamamladı.

100 (BIST) endeksi haftanın son iş gününü yüzde 0,52'lik yükselişle tamamladı. Endeks, 577 puanlık artışla 111 bin 176 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 10,2 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 0,64, holding endeksi de yüzde 0,31 değer kazandı.

(İHA)

Kaynak: İHA
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