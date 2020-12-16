"BORON Doğal Mineralli Bulaşık Temizlik Ürünleri" tanıtım toplantısı
"BORON Doğal Mineralli Bulaşık Temizlik Ürünleri" tanıtım toplantısı Toplantının yapıldığı salon ve katılanlardan görüntüler BORON ürünleri ile ilgili önceki reklam filmleri BORON ürünlerinin yeni reklam filmi Reklam filminde oynayan Ümit Besen Reklam filmi kamera arkası ANKARA - Enerji ve...
"BORON Doğal Mineralli Bulaşık Temizlik Ürünleri" tanıtım toplantısı
Toplantının yapıldığı salon ve katılanlardan görüntüler
BORON ürünleri ile ilgili önceki reklam filmleri
BORON ürünlerinin yeni reklam filmi
Reklam filminde oynayan Ümit Besen
Reklam filmi kamera arkası ANKARA - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "BORON Doğal Mineralli Bulaşık Temizlik Ürünleri" tanıtım toplantısına katıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı