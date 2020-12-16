"BORON Doğal Mineralli Bulaşık Temizlik Ürünleri" tanıtım toplantısı

"BORON Doğal Mineralli Bulaşık Temizlik Ürünleri" tanıtım toplantısı Toplantının yapıldığı salon ve katılanlardan görüntüler BORON ürünleri ile ilgili önceki reklam filmleri BORON ürünlerinin yeni reklam filmi Reklam filminde oynayan Ümit Besen Reklam filmi kamera arkası ANKARA - Enerji ve...