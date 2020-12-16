"BORON Doğal Mineralli Bulaşık Temizlik Ürünleri" tanıtım toplantısı
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"BORON Doğal Mineralli Bulaşık Temizlik Ürünleri" tanıtım toplantısı

16.12.2020 12:11 | Son Güncelleme: 16.12.2020 12:17

"BORON Doğal Mineralli Bulaşık Temizlik Ürünleri" tanıtım toplantısı Toplantının yapıldığı salon ve katılanlardan görüntüler BORON ürünleri ile ilgili önceki reklam filmleri BORON ürünlerinin yeni reklam filmi Reklam filminde oynayan Ümit Besen Reklam filmi kamera arkası ANKARA - Enerji ve...

"BORON Doğal Mineralli Bulaşık Temizlik Ürünleri" tanıtım toplantısı

Toplantının yapıldığı salon ve katılanlardan görüntüler

BORON ürünleri ile ilgili önceki reklam filmleri

BORON ürünlerinin yeni reklam filmi

Reklam filminde oynayan Ümit Besen

Reklam filmi kamera arkası ANKARA - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "BORON Doğal Mineralli Bulaşık Temizlik Ürünleri" tanıtım toplantısına katıldı.

'BORON Doğal Mineralli Bulaşık Temizlik Ürünleri' tanıtım toplantısı
'BORON Doğal Mineralli Bulaşık Temizlik Ürünleri' tanıtım toplantısı
'BORON Doğal Mineralli Bulaşık Temizlik Ürünleri' tanıtım toplantısı
'BORON Doğal Mineralli Bulaşık Temizlik Ürünleri' tanıtım toplantısı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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