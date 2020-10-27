Bornozla yatağa atlayan Nusret Gökçe'nin cinsel organı göründü
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Bornozla yatağa atlayan Nusret Gökçe'nin cinsel organı göründü

27.10.2020 15:19 | Son Güncelleme: 27.10.2020 16:05

Sosyetik kasap Nusret Gökçe, sosyal medya hesabından satın aldığı lüks otelde keyif yaptığı bir günü paylaştı. Bornozla yatağa atlayan Gökçe'nin cinsel organı göründü.

Tuz serpme hareketiyle adını dünyaya duyuran Nusret Gökçe, 30,7 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından otel odasındaki bir gününü yayınladı. Küvette köpük banyo yaptıktan sonra bornozla yatağa atlayan Gökçe, frikik kurbanı oldu.

CİNSEL ORGANI GÖRÜNDÜ

Yatağa atlayıp üzerine yorganı çeken Nusret Gökçe'nin bornozu açılınca cinsel organı göründü. Gökçe'nin kısa sürede 565 bin görüntülenme alan videosuna "Yatağa atlarken altında bir şey yok mu", "İyi de frikik verdin", "Her şeyin gözüküyor kaldır bunu" ve "Terbiyesizliğin lüzumu yok" gibi yorumlar yapıldı. Takipçilerinin binlerce yorum yapıp uyardığı Nusret, videosunu henüz yayından kaldırmadı.

Bornozla yatağa atlayan Nusret Gökçe'nin cinsel organı göründü

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Haber Yorumları (22)
M.AKİF: Utanmaz adam onu müşteriler yemez sen ye
Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
AYLİN: Saçma sapan şeyler
Cevap Yaz 5 Yayından Kaldır
YUSUFCUK: Ayıp ayıp bakmayın.
Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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