Bornova'da sanayi esnafına büyük kolaylık

23.10.2019 10:28

Sanayi sitelerine yerinde ruhsatlandırma ofisi

Esnaf, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ile Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından kurulan ofise, işyeri açma ve çalışma ruhsatı başvuruları ile harç ve vergi ödemelerini yapabiliyor. Müracaat için gerekli olan yapı kullanma izin belgesi, borcu yoktur yazısı, numarataj belgesi, motor ruhsatı ve itfaiye raporu gibi evraklar da bu ofiste hazırlanıyor.

Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, sanayi esnafının yoğun iş temposunda zaman kaybetmemesi amacıyla başlattıkları uygulamayı önümüzdeki süreçte, ilçedeki diğer sanayi sitelerinde de hayata geçirmeyi planladıklarını ifade etti.

5. Sanayi Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Avcı ve aynı sitede işletme sahibi olan Bornova Belediyesi Meclis Üyesi Hüseyin Ünal, uygulamanın çok yararlı olduğunu söyledi.

Kaynak: Bültenler