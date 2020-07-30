Bornova'da rekreasyon alanının üst kısmında ot yangını
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Bornova'da rekreasyon alanının üst kısmında ot yangını

Bornova'da rekreasyon alanının üst kısmında ot yangını İzmir'in Bornova ilçesinde bulunan Aşık Veysel Rekreasyon Alanı Buz Pisti üst kısmındaki otluk alanda yangın çıktı.

30.07.2020 23:13 | Son Güncelleme: 31.07.2020 01:22

Bornova'da rekreasyon alanının üst kısmında ot yangını

İZMİR - İzmir'in Bornova ilçesinde bulunan Aşık Veysel Rekreasyon Alanı Buz Pisti üst kısmındaki otluk alanda yangın çıktı. İtfaiye ekiplerince çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alınarak, söndürüldü.

Yangın, akşam saatlerinde Kızılay mahallesi Aşık Veysel Rekreasyon Alanı Buz Pisti üst kısmındaki otluk alanda meydana geldi. Henüz belirlenemeyen sebepten dolayı çıkan yangını fark eden çevredeki vatandaşlar durumu polise ve itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine adrese 3 arazöz sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekiplerce, yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bornova'da rekreasyon alanının üst kısmında ot yangını

Kaynak: İHA

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