Bornova'da can dostları ile el ele

Pınarbaşı'daki Veteriner İşleri Müdürlüğü Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'ni daha modern hale getirip padokların sayısını arttıran Bornova Belediyesi, can dostlarına sahip çıkmak adına hayvanseverlerle birlikte hareket ediyor.

Bu doğrultuda gönüllülerle birlikte düzenlenen etkinlikte sokak hayvanlarının soğuk kış günlerinde barınabilmeleri için 15 kulübe yapıldı. Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, can dostlarının bakımı ve tedavisine yönelik yatırım ve çalışmalara devam edeceklerini söyledi.

Çoğunluğu lise ve üniversite öğrencilerden oluşan gönüllüler, Bornova Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde, sokak hayvanlarının soğuk kış günlerinde sığınmaları amacıyla kulübe yaptı. Kulübeler ihtiyaç duyulan bölgelere yerleştirildi. Bornova Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Melike Akarsu, etkinlikte merkezin işleyişi ve devam eden yenileme çalışmalarıyla ilgili hayvanseverlere bilgi de verdi.

Can dostlarımızın yanındayız

Sokak hayvanlarının bakımı ve tedavisine yönelik yatırımları ve çalışmalarını arttırdıklarını söyleyen Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, "Sadece 2021 yılında 33 bin can dostunun tedaviya da kısırlaştırmasını, 6 binin üzerinde hayvanın kuduz aşısını yaptık. 7 binin üzerinde acil müdahale yaparken 212 can dostunu sahiplendirdik. 80 köpeğin barınabileceği 40 padoklu barınağımızın yapım çalışmaları tamamlanma aşamasına geldi. Hayvanseverlerin desteğiyle can dostlarımızın daha iyi şartlarda yaşayacağı bir Bornova için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" diye konuştu.

Hayvanseverlerden teşekkür

Köpek kulübesi yapım etkinliğine katılan hayvansever ise duygularını şu sözlerle dile getirdi;

Aysun Bodur: "Ekolojik dengenin en üstünde insanların olması diğer canlıları ezmesini gerektirmiyor. Hayvanlarla birlikte yaşamayı öğrenmeliyiz. Ben bir Bornovalı olarak 12 yıldır Bornova Belediyesi ile birlikte haraket ediyorum. Bizlere her türlü imkanı sundukları için çok teşekkür ediyorum"

Meryem Müge Taş – EÜ Tıp Fakültesi Öğrencisi: "Bornova Belediyesi'nin bu etkinliği ile hafta sonumu gerçekten çok verimli bir şekilde değerlendirdiğimi düşünüyorum. Hayvanlar için kulübe yaptık. Bu vicdanen de beni çok tatmin etti. Herkese mutlaka bir hayvan barınağı görmesini ve bu tip etkinliklere katılmasını tavsiye ediyorum. Ancak bu şekilde can dostlarının sıkıntılarının farkına varabiliriz"

Furkan Korkmaz – EÜ Tıp Fakültesi Öğrencisi: "Hayvan Hakları Kulübü olarak buradayız. Gerçekten çok güzel bir etkinlik. Can dostları için birşey yapabilmek gerçekten beni çok mutlu etti. Herkes bunu yapmalı. Barınağı da gezdik. Gerçekten çok güzel. Bornova Belediyesi'ne teşekkür ediyorum"

Bültenler - Son Dakika Haberleri