Bornova'da 9 Eylül coşkusu
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Bornova'da 9 Eylül coşkusu

Bornova'da 9 Eylül coşkusu
Bültenler - Haberler | Güncel

Türk Pop Müziği'nin efsane ismi Fatih Erkoç İzmir'in Kurtuluşu'nun 99. Yılı etkinlikleri kapsamında İzmirli hayranları ile Bornova'da buluştu.

Fatih Erkoç ile hayranları ile buluştu

Binlerce kişinin ellerinde ay-yıldızlı bayrakları ile katıldığı fener alayının ardından gerçekleşen konserde unutulmaz bir gece yaşandı. Konser alanı dolduran Cumhuriyet sevdalılarına Andımız'ı okutan ve sahneye çıkarak Fatih Erkoç'a bir şarkısında eşlik eden Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, "Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere emanet ettiği Cumhuriyetimizi sonsuza kadar yaşatacağız" dedi.

Bornova Belediyesi'nin 9 Eylül etkinlikleri 8 Eylül akşamı düzenlenen fener alayı ile başladı. Bornova Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayan kortej geçişi Aşık Veysel Rekreasyon Alanı'nda son buldu.

Binlerce kişi katıldı

Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ Eşi Ufuk İduğ, CHP Bornova İlçe Başkanı Ertürk Çapın, İyi Parti Bornova İlçe Başkanı Mustafa Tabak, Belediye meclis üyeleri, bürokratları ve Türk Kızılay Bornova Şube Başkanı Cemil Kurkut ile birlikte halkı selamladı. Spor kulüpleri, dernekler ve çok sayıda vatandaşın katıldığı yürüyüşte Mustafa Kemal Caddesi kırmızı-beyaza boyandı. Bando eşliğinde söylenen söylenen marşlara Bornovalılar evlerinin balkonlarından da eşlik etti.

Unutulmaz bir gece

Fener alayının son bulunduğu Aşık Veysel Rekreasyon Alanı'ndaki Amfi Tiyatro'da ise Türk Pop Müziği'nin yıllara meydan okuyan ismi Fatih Erkoç hayranları ile buluştu. Caz Trompet Sanatçısı, Besteci Tolga Bilgin ve Friends Bigband eşlik ettiği efsane sanatçı unutulmaz şarkılarını Bornovalılar için söyledi. Fatih Erkoç'un Türkçe ve İngilizce şarkılarına amfi tiyatroyu dolduran binlerce Bornovalı eşlik etti.

Başkan İduğ Andımız'ı okuttu

Sahneye çıkan Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, konseri izlemeye gelen vatandaşlara andımızı okuttu. İduğ, sahnede birlikte şarkı da söylediği Fatih Erkoç'a ve Tolga Bilgin'e zeytin fidanı hediye etti. Coşkulu kalabalığa seslenen Başkan İduğ, unutulmaz bir gece yaşatan Fatih Erkoç'a ve orkestrasına teşekkür ederken, "9 Eylül 1922 Türkiye'nin sınırlarının çizildiği tarihtir. Böylesi önemli bir günün 99. yılında Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygı ve minnetle anıyorum. Onların bize emanet ettiği Cumhuriyetimizi sonsuza kadar yaşatacağız" dedi.

Kaynak: Bültenler

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