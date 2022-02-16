Bornova'da 2022 yatırım yılı olacak

. Bornova Belediyesi'nin varlıklarını 370'ten 600'e çıkardıklarını söyleyen Başkan İduğ, "34 ayda pek çok proje ve yatırımı hayata geçirirken bir yandan da daha büyük yatırımları yapabilmek için hazırlık yaptık. Asfalt tesisimiz üretime başladı. Beton santralimizi çalışır hale getirdik. 2022'de Bornova'nın yollarını yenileyeceğiz. İlçemizin geleceğine yatırım yapıyoruz" dedi.

Bornova Belediyesi bürokratlarının da katıldığı toplantıda muhtarlar, daha yaşanabilir bir Bornova yaratma yolunda önerilerini ve görüşlerini dile getirirken Başkan İduğ, "2022 yatırım yılı olacak" dedi. Bornova'nın geleceğinin şekillenmesinde muhtarların görüş ve önerilerine önem verdiklerini belirten Başkan İduğ, "Muhtarlar bizim üçüncü gözümüz. Bugüne kadar birlikte çalıştık, bundan sonra da birlikte çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Varlık sayımızı 600'e çıkardık

Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, "Bugüne kadar büyük hazırlıklar yaptık. Asfalt üretim tesisi kurduk, beton santralimizi yenileyerek çalışır hale getirdik. Belediyemize 142 yeni araç satın aldık.Göreve geldiğimizde 370 olan varlıklarımızın sayısını 600'e çıkardık. En önemlisi de yaptığımız bütün yatırımların parası ödendi. İyi ki 34 ayda bu yatırımları tamamladık. İkinci dönem başkanlık düşüncesiyle bu yatırımları bugün yapmayı düşünseydik, içinde bulunduğumuz ekonomik koşullarda yapamazdık. Bu büyük yatırımları göreve gelir gelmez yaparak Bornovamız için büyük kazanımlar elde ettik" dedi.

Bornova yenilenecek

Kentsel yenilemede büyük bir aşama kaydettiklerini söyleyen Başkan İduğ, " Kızılay Mahallesi'nin planları hem Bornova Belediye Meclisimizde hem Büyükşehir Belediye Meclisimizde onaylandı. Kızılay Mahallesi'nde 8 bin bağımsız haneyi ilçemize kazandıracağız. Tunç Başkanımızla birlikte el ele omuz omuza Bornovamıza ve Bornovalılara hizmet ediyoruz'' diye konuştu.

Toplantıda söz alarak mahalle sakinlerinin beklentilerini ve önerilerini ileten muhtarlar, Bornova Belediyesi'ne kazandırılan araçlar sayesinde hizmet kalitesinin arttığını belirterek başta bu yatırım olmak üzere hayata geçirilen yatırımlar için teşekkür etti. Yolların yenilenmesiyle ilgili taleplerin Bornova Belediyesi'nin kendi ürettiği asfaltla karşılanacak olmasından duydukları mutluluğu dile getiren muhtarlar, altyapı hizmeti veren kurumların sokaklarda yaptıkları kazıların yarattığı sorunların hızla çözülecek olmasının, vatandaşta büyük memnuniyet yaratacağını dile getirdi.

Bültenler - Güncel