İzmir'de intihar girişimi! Hapse girdikten sonra işine son verilen çalışan elinde bıçakla belediye binasına girdi - Haberler
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İzmir'de intihar girişimi! Hapse girdikten sonra işine son verilen çalışan elinde bıçakla belediye binasına girdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İzmir'de çeşitli suçlar nedeniyle işine son verilen belediye çalışanı, hapisten çıktıktan sonra tekrardan belediyede çalışmak istedi. Elindeki silah ve bıçakla Bornova Belediyesi'ne giren şahıs, intihar girişiminde bulundu. Belediye başka yardımcısı ve polisin 2 saatlik çabaları sonucu ikna olan şüpheli gözaltına alındı.

İZMİR (İHA) - Gece saatlerinde Kazımdirik Mahallesi'nde bulunan Bornova Belediyesi binasında meydana geldi. İddiaya göre, Bornova Belediyesi'nde çalışmaya başlamadan önce uyuşturucu madde kullanımı, görevi yaptırmamak ve güvenliği tehlikeye düşürme gibi suçlardan kaydı bulunan Aykut A., hakkındaki bu suçlardan dolayı belediye bünyesinde çalışırken hapse girdi.

İzmir'de intihar girişimi! Hapse girdikten sonra işine son verilen çalışan elinde bıçakla belediye binasına girdi

8 ay süresince hapis yatan Aykut A'nın bu süreçte işine son verildiği ileri sürüldü. Tekrardan belediye bünyesinde çalışmak isteyen Aykut A., elinde silah ve bıçakla belediye binasına gelerek intihar girişiminde bulundu.

İzmir'de intihar girişimi! Hapse girdikten sonra işine son verilen çalışan elinde bıçakla belediye binasına girdi

İhbar üzerine adrese polis ekiplerinin yanı sıra belediye başkan yardımcılarından Barbaros Taşer de geldi. Polis ekipleri ve belediye başkan yardımcısının çabaları sonucunda Aykut A., yaklaşık 2 saat sonra intihar etmekten vazgeçerek elindeki silahı ve bıçağı polis ekiplerine teslim etti.

Gözaltına alınan şüpheli emniyete götürülürken, olayda herhangi bir yaralanma veya can kaybının yaşanmamış olması ise yüreklere su serpti. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

İzmir'de intihar girişimi! Hapse girdikten sonra işine son verilen çalışan elinde bıçakla belediye binasına girdi
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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