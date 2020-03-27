Boris Johnson'un korona testinin pozitif çıktığını öğrenen Baş Danışmanı, Başbakanlık'tan koşarak kaçtı Dünyayı etkisi altına alan koronavirüse karşı sürü bağışıklığı yöntemiyle tepki çeken İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un Kovid-19 testi pozitif çıktı. Johson'un testinin pozitif çıktığını öğrenen Baş Danışmanı Dominic Cummings ise Başbakanlık'tan koşarak kaçtı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un Baş Danışmanı Dominic Cummings, Başbakan'ın testinin pozitif çıktığını ve 7 gün karantina da kalacağını öğrendikten sonra Başbakanlık'tan koşarak kaçarken görüntülendi.

Üzerinde yeşil ceket bulunan ve elinde büyük bir laptop bulunan Dominic, Başbakanlık Konutu'nun bulunduğu Downing Caddesi'nden koşarak, caddenin sonunda bulunan merdivenlerden aşağı inip caddenin arka kapısından dışarı çıktı.

BORİS JOHNSON'UN KORONA TESTİ POZİTİF ÇIKTI

Dün öğleden sonra yüksek ateş ve öksürük şikayetinden dolayı koronavirüs testi yapılan İngiltere Başbakan Boris Johnson'un, test sonucu pozitif çıktı. Öte yandan, İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock'un koronavirüs testi pozitif çıktı.

PRENS CHARLES DA POZİTİF ÇIKMIŞTI

Hatırlanacağı üzere iki gün önce İngiltere Veliaht Prensi Charles'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi de pozitif çıkmıştı. Prens Charles'ın ofisinden yapılan açıklamada, 71 yaşındaki taht varisinin "hafif semptomlar gösterdiği, onun dışında sağlıklı olduğu ve son birkaç gündür evden çalıştığı" belirtilmişti.