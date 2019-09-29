"Osmanlı Torunu" İngiltere Başbakanı'nın yasak aşk yaşadığı ortaya çıktı

29.09.2019 14:23

Osmanlı İmparatorluğu'nun son Dahiliye Nazırı (İçişleri Bakanı) Ali Kemal'in torunu Stanley Johnson'ın oğlu olması nedeniyle "Osmanlı Torunu" olarak tanınan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, göreve geldiği günden beri skandallarla anılıyor. Başbakan Johnson'ın, Londra Belediye Başkanı olduğu dönemde İngiliz model Jennifer Arcuri ile birlikte olduğu iddia edildi. Johnson, 1993 yılından beri Marina Wheeler ile evli.

Sunday Times'a konuşan Amerikan New York Times gazetesinin finans editörü olan David Enrich, 2013 yılında Wall Street Journal gazetesi için Arcuri'nin iş ortağıyla ilgili bir haber üzerine çalıştığını ve o dönemde Arcuri ve yakın çevresinden bazı isimlerle görüştüğünü söyledi.

Enrich, iki sınıf arkadaşının "Arcuri, Boris(İngiltere Başbakanı Boris Johnson) ile yattığını bize söyledi" dediğini aktardı.

Jennifer Arcuri

JOHNSON ZOR GÜNLER YAŞIYOR

İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılma (Brexit) süreci nedeniyle zor günler geçiren Başbakan Boris Johnson'ın belediye başkanı olduğu dönemde Arcuri'nin şirketine uygunsuz şekilde menfaat sağladığı iddia ediliyor.

ARCURI'YE AYRILACIK

Arcuri'ye kamuya ait paradan 229 bin dolar ödendiği ve Johnson'ın yönettiği üç dış ticaret misyonuna ayrıcalıklı erişim hakkı tanındığı iddia ediliyor.

JOHNSON: YANLIŞ BİR ŞEY YAPMADIM

İngiltere'de Boris Johnson'ın görevi suistimalden yargılanması için bir gerekçe olup olmadığı araştırılıyor. İngiltere lideri ise Arcuri ile olan ilişkisinde hiçbir yanlış yapmadığını savunuyor.